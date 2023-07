Ramona Gabor, dezvăluiri despre viaţa pe care o duce în Dubai. Nu e deloc aşa cum îţi închipuiai: „Nu știu dacă e firesc”

Ramona Gabor a devenit cunoscută publicului larg îndeosebi datorită relației pe care sora sa, Monica Gabor, a avut-o cu celebrul miliardar Irinel Columbeanu. În urmă cu 12 ani de zile, însă, ea a ales să părăsească România pentru a se muta în Dubai, acolo unde și-a făcut o nouă viață. Cu ce se ocupă vedeta în prezent.

În urmă cu mai bine de 12 ani, Ramona Gabor părăsea țara natală și se stabilea în Dubai. Avea puțin peste 20 de ani pe atunci, dar nimic nu a oprit-o din a își construi o nouă viață pe tărâmul celor cu bani.

Sora Monicăi Gabor s-a mutat în Dubai și tot acolo și-a pus pe picioare o afacere care îi permite să facă tot ceea ce vrea și îi asigură o viață de lux. Cu toate acestea, niciodată nu a uitat de unde a plecat și revine cu drag în locul în care s-a născut și a copilărit.

Ce e drept, nu prea des, dar atunci când vine, ea preferă să meargă la Bacău, acolo unde se află familia ei și unde se poate reconecta cu tot ceea ce îi amintește de perioada copilăriei.

Ramona Gabor a venit de curând în România și a fost invitată în platoul emisiunii ”Teo Show”, acolo unde a vorbit despre viața pe care o duce în Dubai, extrem de diferită față de cea din țara noastră.

„Nu e complicat. Depinde dacă vrei să ți-o complici, dacă vrei să fie dramatică sau nu (n.r. viața)(…) Vin foarte rar în România, dar am fost anul trecut, în vară, dar mă duc în Bacău, stau cu familia. Mă simt atât de bine acolo, e viața privată, sunt valorile cu care am crescut.

Fostul top model este astăzi un antreprenor de succes. Aceasta are o linie de parfumuri care îi poartă numele și spune că se ocupă în detaliu de afacere pentru ca totul să meargă așa cum își dorește.

„Îmi place să mă duc și la magazinele unde am parfumurile, să verific. Mă ocup de foarte multe lucruri care sunt în spate. Îmi place să am control. Nu știu dacă e firesc. Câteodată, mi-ar plăcea să renunț la controlul acesta, să am încredere în ceilalți oameni, că pot face munca cum trebuie”, a mai spus Ramona Gabor.