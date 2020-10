Ramona de la Puterea Dragostei a făcut marele anunț. Ce a spus despre Livian

Ramona, fosta concurentă de la Puterea Dragostei din sezonul 2, a făcut mărturisiri de senzație despre Livian, tocmai din Germania. Aceasta se află peste hotare, acolo unde locuiește cu băiețelul ei și cu familia.

Ramona de la Puterea Dragostei a făcut marele anunț

De altfel, a fost o perioadă în care, în emisiune, se spunea faptul că Livian o place pe Ramona și că ar putea forma un cuplu cu ea. Însă de fiecare dată, Ramona a ținut să explice faptul că ea și Livian sunt doar prieteni, că se înțeleg bine și cam atât.

Dar apoi, în ultimele săptămâni înainte de finala emisiunii Puterea Dragostei, sezonul 2, atitudinea Ramonei față de Livian sa schimbat. Iar de data aceasta, după ce fostul iubit al Biancăi Comănici a spus că are o altă iubită, Ramona a făcut și o mărturisire.

”Nu vreau să vorbesc despre Livian. Însă eu știam din emisiune că el are iubită. Și am spus în emisiune acest lucru atunci, dar… Nu am mai vorbit cu el din Turcia, nici cu Bianca nu am vorbit. Dar, eu de altfel, nu am fost niciodată prietenă cu ea”, a afirmat Ramona, care își dorește să se întoarcă la Puterea Dragostei și în sezonul 3. De altfel, chiar în perioada în care Ramona vorbea despre faptul că Livian are o iubită acasă, aceasta era acuzată că este geloasă pe Bianca.

Ce a mărturist Livian

De altfel, și Livian a mărturisit recent că Florentina este iubita lui încă din luna martie, adică din perioada în care el era la Puterea Dragostei și părea că dorește să continue relația cu Bianca Comănici:

„Am jucat un rol din martie, am strâns din dinți, am lăsat capul jos. Am în mine o perversitate foarte mare, pe care o aplic în cazuri extreme. Am luat-o pe fata asta și am adus-o în punctul în care e acum. O iau și pe fata asta și, în viziunea mea, o iau și o aduc unde îi e locul în capul meu. Acum suntem în cunoaștere. De ce? Fetele au tendința să se piardă în detalii, nu să evolueze. Puteți să mă numiți „Sfântul femeilor” pentru că orice femeie o pot tranforma într-o doamnă din toate punctele de vedere. Ăsta-s eu, un golănaș, un derbedeu, cum vreți voi.”, a declarat Livian într-un vlog.

În plus, acesta a făcut și declarații despre reacția Biancăi Comănici, după ce s-au despărțit.

„Sunt anumite situații care m-au deranjat. Nu sunt chiar așa cum pretind a fi. O să zic doar unde nu e adevărat, să nu trăiască alții cu impresia că eu sunt nu știu cum.

În momentul de față Bianca nu este blocată pe Instagram la mine. Bianca m-a blocat atunci, m-a adăugat la prieteni, dar eu nu i-am mai dat din cauza discuțiilor pe care le-am avut”, a mai declarat Livian, întrebat fiind dacă ține legătura cu Bianca.