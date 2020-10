Cel mai mare scandal de la Puterea Dragostei. Reacția ciudată a lui Bernadett

Concurenții din sezonul cu numărul 2 al emisiunii Puterea Dragostei nu pleacă din vizorul fanilor. Din păcate, unii dintre ei revin în prim-plan într-un scandal. Reacția lui Bernadett a fost cea care i-a surprins pe unii dintre urmăritorii show-ului. Ce a făcut blonda?

Bernadett și Philip au fost unul din cele mai iubite cupluri din casa Puterea Dragostei. Din păcate, deși s-au logodit la scurt timp după ce au ieșit din emisiune, relația nu a trecut testul timpului. Cei doi au avut un șir scurt de împăcări și despărțiri, iar acum și-au spus adio definitiv. Mulți fani ai show-ului i-au acuzat de-a lungul timpului de faptul că relația lor e una fără sentimente reale, ci doar de dragul câștigului pus în joc. De asemenea, alți concurenți din același sezon confirmau același lucru. Totul s-a terminat la puțină vreme după terminarea emisiunii din cauza unei aventuri „extraconjugale”, arată wowbiz.ro. Deși planurile lor erau mari și voiau să se mute împreună în București pentru a o lua de la capăt, relația lor a început să scârțâie, iar mai apoi totul s-a dus pe apa sâmbetei din cauza infidelității.

Bernadett a aflat că a fost înșelată și l-a părăsit pe Philip. Acum, blondina i-a aruncat inelul de logodnă și s-a mutat cu Manuela și cu Ella. Fanii nu înțeleg de ce aceasta nu l-a păstrat amintire sau înapoiat bijuteria, mai cu seamă că spunea că indiferent de ce s-ar întâmpla între ei doi lucrurile vor rămâne într-o sferă decentă.

”Am sunat-o pe Manuela și am întrebat-o unde să stau, că nu mai vreau să locuiesc cu Philip. M-a primit, imediat, în casa ei. Acum stau cu Manuela și cu Ella, suntem trei fete în casă. Deja mă și simt mai bine, au grijă fetele de mine, nu mă lasă să mă gândesc la ce durere mi-a pricinuit Philip, au grijă de moralul meu. Să se țină bine, va vedea el ce a pierdut, dar atunci va fi prea târziu. Nu ne împăcăm, clar”, a mai detaliat blondina.

„Noi ne împăcaserăm și am vorbit să mergem împreună, într-un club, sâmbătă seara. Trebuia să stăm acolo până pe la ora 12.00 noaptea, că după aceea se închide. Era vorba să vină și el, eram mai mulți de la ”Puterea Dragostei, era și Jador, și Bogdan Mocanu, și alții. Doar că, atunci când trebuia să vină, nu a mai apărut. Bine, ștam că trebuia să meargă și la o petrecere, dar am vorbit cu el să mergem întâi în club, iar apoi la petrecere, că petrecerea nu se termina la 12 noaptea. Am încercat să îl sun, nu mi-a răspuns. Am insistat și pe whatsup și pe telefon, dar nu îi intrau mesajele, avea internetul închis, telefonul i s-a închis și ăla… M-am agitat puțin, eram îngrijorată, așa că tot am insistat. Până la urmă, după 1 noaptea, brusc i-a revenit și semnalul și totul… Atunci s-a întâmplat totul, atunci era cu fata aceea. NU știu cine e fata, dar acum sunt supărată cumplit pe el. Nu supărată, că e puțin zis! I-am aruncat inelul. Nu vreau să mai aud de el, acum. Păi noi ne-am împăcat pentru ca el imediat să mă înșele? Nu se poate așa ceva, este ireal… Mai și zicea că mă iubește, că vrea să facem copii împreună, că vrea să ne căsătorim? Și, la câteva ore, ce face? Se duce cu alta? Păi ce familie pot eu să fac așa?”

Bernadett (Sursa: wowbiz.ro)