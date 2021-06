Ramona de la Clejani, terifiată de Fulgy? Ce spune despre amenințările primite: ”Mă tem”

Ramona de la Clejani se teme pentru viața sa și a fetițelor ei după recentele amenințări primite pe rețelele de socializare. Ce se întâmplă cu fiica vitregă a lui Ioniță Manole și ce spune aceasta despre scandalul în care a ajuns fără voia sa?

Ramona de la Clejani nu se simte în siguranță. Ce spune despre amenințările pe care le-ar fi primit de la Fulgy?

Fulgy este internat într-un spital de psihiatrie din Capitală, iar Ramona de la Clejani nu se simte deloc în siguranță în urma amenințărilor primite pe rețelele de socializare de pe un cont care îi poartă numele artistului de 23 de ani. Ramona Manole și-a adunat forțele și a ieșit la rampă cu adevărul.

Cea din urmă a mărturisit că se teme pentru viața sa, dar în special pentru viața celor trei fetițe ale ei care au fost amenințate cu moartea. Bruneta a mărturisit că nu știe sigur cine este persoana care îi administrează paginile din mediul online, dar amenințările au venit din dreptul unui cont oficial al lui Fulgy.

În timpul acesta, cântăreața se bucură că poate merge din nou la evenimente pentru a le pune pâinea pe masă copiilor săi și pentru a le cumpăra cele necesare de care ea nu a avut parte în copilăria greu încercată.

Solista nu a avut parte de o familie întreagă în care să crească și a dus lipsuri uriașe, dar cu toate astea este fericită pentru micuțele sale pentru care luptă zi de zi: ”Una din fetele mele este premiantă, învață foarte bine.”

„Au fost momente în viața mea când am plâns”

„Ele sunt mari, toți copiii au telefoane, au fost momente în viața mea când am plâns. Ele au înțeles situația și îmi spun că eu le am pe ele. Au spus că sunt un fel de asistente pentru mine. Ele știu cum e să ai un bunic pentru că am niște socri extraordinari.”

Nici până acum nu este cunoscut cu siguranță faptul că ea este fiica lui Ioniță de la Clejani, dar femeia susține că așa a știut dintotdeauna de la cea care i-a dat viață și că îi poartă numele cu mândrie:

”Pâna voi muri, Ioniță rămâne tatăl meu, iar eu voi duce acest nume cu sfințenie. Nu vreau să denigrez această familie pe care eu o iubesc și o respect. Trebuie să-mi cresc și eu copilașii mei, să nu treacă și ei prin ce am trecut eu”, a explicat solista.