Ramona de la Puterea Dragostei, reacție clară despre Livian. S-a aflat adevărul abia acum

Ramona, fosta concurentă de la Puterea Dragostei făcut dezvăuiri incredibile despre relația ei cu Livian, dar nu numai. Se pare că încă de pe vremea când se aflau în casa Puterea Dragostei cei doi au simțit o atracție unul față de celălalt.

De altfel, cei doi se tachinau în fiecare ediție și făceau tot felul de jocuri, semn că între cei doi e mai mult decât o prietenie. Însă acum Ramona s-a hotărât să dea cărțile pe față despre povestea ei cu Livian, câștigătorul sezonului doi Puterea Dragostei. Acesta a spus că cei doi se întâlneau în afara emisiunii, când nu erau filmați, dar nu s-a gândit la o relație cu el.

” Eu am vorbit foarte mult cu Livian și vorbeam…în emisiune. De câte ori ieșeam afară, ne întâlneam. Nu am cerut să am o relație cu el, pur si simplu, vorbeam…vorbeam foarte mult, am adus și mesajele ăn emisiune, că majoritatea oamenilor mă criticau.. El mi-a zis: ”eu nu mai am o relație”. Ei doi nu mai aveau o relație, ei nu mai erau împreună. El era un bărbat singur până la urmă. Dacă avea o relație, niciodată nu as fi făcut asta, am si spus. Aș fi vrut să fac mult mai mult, dar din cauza ei nu am făcut. Am respectat-o pe ea. Merita să am o relație cu Livian (dacă nu era Bianca). E un băiat minunat”, a spus Ramona despre Livian, potrivit WowBiz.ro.