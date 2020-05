Ramona de la Clejani rupe tăcerea despre Margherita! “Eu cunosc viața de jos”

Ramona de la Clejani vine cu primele declarații despre cazul Margheritei de la Clejani. Ce spune fiica nelegitimă a lui Ioniță? Toți au rămas surprinși de reacția tinerei.

Ramona Manole a păstrat distanța față de familia Clejanilor, deși a venit în urmă cu ani buni să spună adevărul și să-și dezvăluie povestea vieții. Fiica nelegitimă a lui Ioniță nu s-a implicat în scandalul în care se află acum sora sa vitregă. Până acum, cântăreața a preferat să nu ofere explicații, ipoteze sau comentarii pentru ceea ce a făcut Marga, dar acum vine cu câteva precizări. Cântăreața a susținut că nu dorește să supere pe nimeni, cu atât mai mult în această perioadă sensibilă pentru familia Clejanilor.

Cel mai probabil aceasta intervenție are loc în urma mesajelor multe pe care le-a primit de la fanii ei. „Educația mea nu îmi dă voie sa ma bucur de răul nimanui, pentru ca eu cunosc viața de jos. Țin să vă mulțumesc pentru încurajarea transmisă și aprecierile voastre și indiferent de situație dacă pot fi de folos cu ceva sunt aici cu toată dragostea. ❤️”, a transmis Ramona, pe rețelele de socializare.

„Mi-a foarte greu să vorbesc de trecut. Am fost mereu sinceră și v-am arătat și când mi-a fost greu și vreau să vă arăt și acum la bine. Ma simt bine, orice fata, orice om isi doreste o casa și o mașina. Este o casa pentru am muncit foarte mult. Tot ce am astazi mi-a dat Dumnezeu. Sunt singură aici, dar in spate am o familie frumoasa si o multime de prieteni. Mama mea mi-a fost mereu alături. Cu casa m-a ajutat unchiul meu. Degeaba ai bani dacă nu știi ce să faci cu ei. În 3 ani am reusit să strâng toți banii”

Ramona Manole