Cu ce se ocupă sora vitregă a Margheritei de la Clejani. Ramona, mesaj cu subînțeles pentru Ioniță

Ioniță de la Clejani este la pământ după ce Margherita, fiica sa, a fost găsită drogată la volan după ce a provocat un accident rutier. Pe de altă parte, Ramona, fiica vitregă a lui Ioniță de la Clejani i-a transmis acestuia un mesaj cu subânțeles.

Ce face sora vitregă a Margheritei de la Clejani. Ce i-a transmis Ramona lui Ioniță

Margherita, fiica lui Ioniță de la Clejani are probleme cu drogurile. Aceasta a făcut un accident rutier în timp ce conducea sub influența drogurilor. Pe de altă parte, fiica vitregă a artistului, Ramona, cea care nu a trăit ca Margherita, în puf, are o viață respectabilă.

Ramona Manole, fiica dintr-o altă relație a lui Ioniță de la Clejani, a trăit săracă, a avut o viață grea. Ramona Manole a cântat pe străzile din străinătate pentru căștiga ceva bani. Ioniță de la Clejani nu a recunoscut-o niciodată și a ținut-o departe de copiii săi, Fulgy și Margherita.

Ramona Manole a reușit să intre pe piața muzicală

Chiar și așa, Ramona Manole a reușit să intre în muzică, să-și facă un nume și o situație bună. În timp ce Margherita riscă un dosar penal după ce a comis un accident și s-a dovedit că era drogată, Ramona de la Clejani îi transmite tatălui ei un mesaj.

Duminică, Ramona Manole a lansat un videoclip, intitulat sugestiv ”Mândru-i tata când mă vede”. ”Bravo Ramona, jos pălăria! O fată cu demnitate, care ai crescut amărâtă fără tata și nu te-ai făcut de râs ca Margherita. Îți merită soarta că prea mândru era tatăl tău de ea. Dumnezeu nu doarme!”, este doar unul din mesajele postate de fanii Ramonei Manole.

Margherita, dosar penal și permisul suspendat

După accidentul de sâmbătă, când Margherita de la Clejani a fost prinsă drogată la volan, tatăl ei spune că va face propria anchetă.

”Ea mi-a spus clar. Nu am consumat niciun drog. Nu vorbim despre asta. Mi s-a făcut rău. Mi s-a făcut rău! Fata mea nu s-a drogat”, a spus Ioniță de la Clejani cu lacrimi în ochi.

De asemenea, Margherita s- ales și cu permisul de conducere suspendat în urma accidentului, iar polițiștii i-au întocmit și dosar penal.