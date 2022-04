Ramona Crăciunescu a plâns după ce s-a uitat la Survivor România. Ce adevăr crunt le-a mărturisit celor din familie

Ramona Crăciunescu a trăit experiența vieții sale, când a făcut parte din proiectul Survivor România 2022. Cu toate acestea, fosta Războinică se plânge de faptul că a dobândit câteva probleme de sănătate, după ce s-a întors din Republica Dominicană. De ce a izbucnit în lacrimi celebra roșcată.

Participarea la Survivor România 2022 a marcat-o pe Roxana Crăciunescu. Fosta Războinică a mărturisit că a trăit o experiență unică și frumoasă, din care a tras multe învățăminte.

Deși s-a întors cu anumite probleme de sănătate, roșcata are momente în care simte că îi lipsește competiția din jungla dominicană.

„Este o poveste lungă, dar o să spun pe scurt. Ce am trăit acolo este ceva unic, este o experiență care te transformă în ceva mai bun. Apreciez lucrurile mult mai mult decât o făceam înainte. Am cunoscut oameni minunați acolo.

Am învățat să apreciez mai mult ce am acasă și să nu mai arunc mâncare la gunoi. Am învățat că sunt o persoană mai puternică decât știam eu și acest lucru o să mă ajute mai departe în viață.

Mă consider mult mai rezistentă și acum pot să iau orice decizie la rece, să o gândesc mult mai mult înainte de a face ceva. Am rămas cu probleme de sănătate. Alte probleme nu am dobândit acolo. Am probleme cu stomacul, piciorul este deja pe drumul cel bun.

Cocosul pe care l-am mâncat acolo, nu mai vreau să aud de el. Fac analize pentru a descoperi unde este buba, pentru a o trata. De exemplu, în săptămâna care a trecut, am avut două momente în care am stat ghem, pe canapea.”, a povestit Roxana Crăciunescu, în exclusivitate pentru ego.ro.