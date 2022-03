Ramona Crăciunescu, probleme grave de sănătate după Survivor România 2022: „Mă confrunt cu sângerări”

Fosta Războinică de la Survivor România 2022, Ramona Crăciunescu, a declarat că are probleme grave de sănătate după Survivor România 2022. Ea a ieșit din competiție, însă susține că ar vrea să țină legătura cu o mare parte din echipa sa. Cascadoarea a povestit și drama care i-a marcat viața, una care este ca o rană vie.

Ramona Crăciunescu, în vârstă de 31 de ani, a ieșit din competiția Survivor România 2022. Ea a povestit că s-a ales cu probleme de sănătate importante, în urma acestei competiții.

Faptul că acolo am leșinat, m-a făcut să mă sperii destul de rău. Sănătatea, uneori, oricât ți-ai dori și crezi tu că poți, nu te ajută. Îmi doresc foarte mult să mă refac și să nu mai am probleme. Nici piciorul drept nu este într-o stare prea bună, dar cu fizioterapie am să-mi revin, iar la stomac încă fac mai multe investigații, acolo e ceva mai grav”, a declarat Ramona Crăciunescu pentru Click.ro.

Ramona Crăciunescu a mai declarat că dorește să mențină legătura cu mare parte din fosta sa echipă.

Ramona Crăciunescu a trecut printr-o adevărată dramă când i-a luat foc rulota si a pierdut persoane dragi în flăcări.

„Am reușit să trec peste dramă prin multă muncă și prin a face tot ceea ce ține de mine pentru ca fiului meu să nu îi lipsească nimic. Am mers la psiholog, dar asta nu m-a ajutat cu nimic, singurul meu psiholog bun a fost Preotul de la mănăstirea unde mergeam des și care m-a ajutat foarte mult să mă liniștesc sufletește.

Tragedia prin care am trecut, m-a marcat pentru tot restul vieții, este ca o rană care nu se va vindeca niciodată. (…). Am fost arsă aproximativ pe 60% din suprafața corporală, refacerea mea a durat mai mult de un an, am fost în comă aproximativ două luni, nu am putut ajunge la înmormântarea fiicei mele și nu am putut să-mi iau rămas bun. Nu am putut să merg nici la înmormântarea iubitului meu de atunci pentru că eram în spital fără a ști nimic pentru că eram în comă.

Cel mai greu lucru prin care poate trece o mamă, un părinte este să fie neputincios în fața focului, să intre în foc și să nu-și poate scoate copilul afară. Am intrat în flăcări de trei ori și nu am reușit să o găsesc, mititica se ascunsese, nu poți lupta cu focul, este ceva ce nu poți face oricât ai vrea. Am rămas cu frica de foc, frica de a nu păți ceva fiul meu, dar încerc să arăt că sunt puternică, asta pentru că îmi doresc foarte mult ca fiul meu să aibă lângă el un om puternic și demn de urmat ca model în viață”, a povestit Ramona Crăciunescu.