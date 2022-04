Cu ce se ocupă Ramona Crăciunescu de când a fost eliminată de la Survivor România. Asta e meseria ei, nu curieratul

Cu ce se ocupă Ramona Crăciunescu și ce meserie are, de fapt. Fosta Războinică de la Survivor România 2022 susține că experiența show-ului a fost una minunată, a slăbit nu mai puțin de 13 kilograme din cauza foamei și a pus 5 kilograme înapoi într-o săptămână. Ajunsă în România, Ramona Crăciunescu este decisă să reia activitatea sa de bază, cea pe care o practica înainte de a face curierat. Iată despre ce este vorba!

Ramona Crăciunescu are vârsta de 35 de ani și înainte de a participa la Survivor România 2022 aceasta nu a fost străină de adrenalină. Ea a practicat o meserie riscantă, fiind cascador pentru diverse filme și seriale, atât în țară, cât și în străinătate. Este pasionată de motociclete, se consideră o supraviețuitoare, motiv pentru care a și ales să participe la Survivor România 2022.

Întoarsă acasă din Republica Dominicană, Ramona Crăciunescu a mărturisit că își va relua cascadoriile, renunțând, din câte se pare la activitatea de curierat, pe care, de asemenea, o practica.

Ramona Crăciunescu a mai povestit că experiența filmelor de acțiune în care a jucat a fost una plăcută, preferând să se afle în spatele camerelor de luat vederi.

Ramona Crăciunescu nu a fost însă ocolită și de drame, ea pierzându-și fiica de 6 ani și iubitul, într-un incendiu. Ramona Crăciunescu a stat în comă la spital, dar și-a revenit și și-a reluat viața.

„Tragedia prin care am trecut, m-a marcat pentru tot restul vieții, este ca o rană care nu se va vindeca niciodată. (…). Am fost arsă aproximativ pe 60% din suprafața corporală, refacerea mea a durat mai mult de un an, am fost în comă aproximativ două luni, nu am putut ajunge la înmormântarea fiicei mele și nu am putut să-mi iau rămas bun.

Nu am putut să merg nici la înmormântarea iubitului meu de atunci pentru că eram în spital fără a ști nimic pentru că eram în comă”, mărturisea fosta Războinică în urmă cu ceva timp.