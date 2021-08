Ramona Bădescu are o sosie în showbizul românesc. Cătălin Măruță a fost șocat: ‘Parcă sunt surori’

Ramona Bădescu este considerată una dintre cele mai frumoase vedete din showbiz-ul românesc, dar iată că aceasta are o sosie! Femeia ce seamănă perfect cu actrița a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, iar telespectatorii au rămas uimiți.

Ramona Bădescu le-a făcut o surpriză imensă fanilor și a apărut în emisiunea lui Cătălin Măruță, dar nu mică i-a fost mirarea în momentul în care a descoperit că în platoul de la Pro TV se afla o tânără ce semăna perfect cu ea, anume Felicia Sîrbu.

În momentul în care cele două au fost puse una lângă cealaltă, telespectatorii au observat că împărtășesc anumite trăsături. Felicia Sîrbu a rămas uimită în momentul în care și-a dat seama că asemănarea dintre ea și Ramona Bădescu nu poate să fie trecută cu vederea.

Felicia Sîrbu și Ramona Bădescu, pe lângă faptul că seamănă într-un mod izbitor, împărtășesc și aceeași pasiune. Se pare că tânăra a făcut actorie timp de 8 ani, iar în Republica Moldova este extrem de iubită. Aceasta nu este doar actriță, ci și prezentatoare de televiziune, iar mulți o pot recunoaște de la iUmor.

„Spre suprinderea tuturor eu am făcut actorie 8 ani. Am învățat într-un gimnaziu cu profil teatral și am avut ca materii actoria, istoria teatrului, ritmica și arta vorbirii.

Mă simt o norocoasă pentru că cam tot ce mi-am pus în cap încet, încet mi se îndeplinește.”, a spus ea, în trecut, într-un interviu pentru ea.md.