Cum arată iubitul Ramonei Bădescu. Se iubește cu un bancher: “Fiul meu e leit tatăl lui”

Ramona Badescu trăiește în Italia de mulți ani, unde se simte împlinită ca mamă și iubită. La 52 de ani, frumoasa olteancă a decis să dezvăluie cine este bărbatul din viața ei care i-a dăruit un copil și care a făcut-o fericită.

În timpul unei emisiuni moderate de Cristi Brancu intitulată „Exclusiv VIP” de la Prima TV, vedeta a dezvăluit că omul care ia pus un zâmbet pe față este un bancher și om de afaceri Fabio Cali, în vârstă de 53 de ani. Fructul dragostei lor este Ignazio, care va împlini în curând un an și jumătate.

Ramona Bădescu a spus că logodnicul ei este italian și că se numește Fabio Cali. Deoarece acestuia îi plac foarte mult diamantele, a cerut-o pe aceasta în căsătorie oferindu-i un inel impresionant și valoros. Frumoasa româncă a recunoscut că poartă inelul foarte rar și că acesta se află mai mult la bancă.

Ramona Bădescu a mai completat spunând că i s-a împlinit cel mai frumos vis, în momentul în care a venit pe lume copilul său. Mama ei este cea care are grijă de nepoțel, locuind cu aceștia în Italia. Chiar dacă își dorea foarte mult să aibă un copil, frumoasa vedetă a spus că nu se aștepta să rămână însărcinată la momentul respectiv.

”Sunt fericită, sunt mamă împlinită. Am răpit-o pe mama, mi-am dorit toată viaţa să am un copil, ca ea să aibă un nepoţel. E cel mai frumos vis care putea să mi se întâmple. Dumnezeu mi l-a dat pe Ignazio, a venit într-un moment în care nu mai visam, nu mă aşteptam. Nu mi-a venit să cred când am aflat”, a mai spus frumoasa vedetă.