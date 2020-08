Ramona, acuzații la adresa Monei de la Puterea Dragostei. Cum a reușit să o facă de râs, în public

Ramona, fosta concurentă a emisiunii ”Puterea Dragostei” din sezonul 2, nu are deloc cuvinte frumoase despre actualele concurente ale show-ului. De altfel, ea a fost una dintre cele mai iubite concurente din emsiune, deși în lunile petrecute în show nu și-a putut găsi perechea.

Ramona, acuzații la adresa Monei de la Puterea Dragostei

În plus, Ramona a avut și ghinion pentru faptul că a ajuns în emisiune cu puțin timp înainte de declanșarea pandemiei de coronavirus. În timpul emisiunii, aceasta i-a obișnuit pe telespectatori să-și spună părerea fără ocolișuri. Astfel că și după ce a plecat de la Puterea Dragostei, aceasta are cuvinte tăioase la adresa celor aflați în casă, deși acum are doar calitatea de telespectator.

După ce a spus despre concurenți că majoritatea este ”falsă”, a atacat-o aoi pe Alexandra, despre care a spus că o ”va distruge” când va reintra în Casa Dragostei. Ea speră să se reîntoarcă în Casă după ce-și va fi rezolvat problemele cu actele pentru a putea sta în Turcia pe perioada filmărilor. În prezent, a venit rândul altei concurente să fie luată în vizor de Ramona și este vorba despre Mona.

”Mona încearcă să o copieze pe Pirui”

”Mona încearcă să o copieze pe Pirui (n.red Andreea Pirui, concurentă Puterea dragostei sezonul 2), dar nu are șanse”, a declarat Ramona despre Mona. Asta având în vedere că, inițial, băieții au comparat-o pe Mona chiar cu Ramona, având în vedere că ambele sunt despărțite și au câte un băiețel.

”Eu nu am nimic cu cei din sezonul 3, dar se vede clar că sunt falși! Cum să intri într-o emisiune și să faci cuplu după o săptămână? Să fim serioși! Se vede că le e frică să nu fie dați afară. A, și încă ceva: acum am ănțeles că se dă un premiu pentru cei care au cuplu, să fie și asta oare? Părerea mea că în sezonul 2, fetele nu au fost așa disperate după bani și dacă într-adevăr au simțit să facă un cuplu, au făcut-o nu doar ca să rămână acolo”, a declarat Ramona despre concurenții Puterea Dragostei, din sezonul 3.