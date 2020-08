Livian, umilit de Cătălin de la Puterea Dragostei. I-a dat lovitura fatală, din câteva cuvinte. Fanii s-au enervat

Scandal de zile mari între concurenţii emisiunii de pe Kanal D. Livian, umilit de Cătălin de la Puterea Dragostei. Fanii s-au enervat imediat. Iată ce s-a întâmplat între cei doi!

Cătălin Nițescu este pus iar pe scandal! Deşi nu este prima oară când fostul concurent de la Puterea Dragostei intră în conflict, internauţii l-au avertizat că, de data asta, a întrecut orice limită. “Victimă” i-a fost acum Livian. Acesta l-a criticat dur pe câştigătorul celui de-al doilea sezon al emisiunii, după ce a scos o piesă nouă.

Se pare că fostul concurent nu s-a învăţat minte nici după ce a fost descalificat din celebra emisiune de pe Kanal D. Acesta continuă să lanseze atacuri asupra tuturor fără să aibă un motiv întemeiat.

Livian a scos, de curând, un clip nou care a strâns deja peste 700.000 de vizualizări, semn că lucrurile îi merg extraordinar din punct de vedere al carierei. Despărţirea de Bianca, însă, a fost una grea.

„Sunt anumite situații care m-au deranjat. Nu sunt chiar așa cum pretind a fi. O să zic doar unde nu e adevărat, să nu trăiască alții cu impresia că eu sunt nu știu cum. În momentul de față Bianca nu este blocată pe Instagram la mine. Bianca m-a blocat atunci, m-a adăugat la prieteni, dar eu nu i-am mai dat din cauza discuțiilor pe care le-am avut.

Eu când am ajuns la ea, nu știu de ce, am avut impresia că e ca și cum îți pierzi interesul față de cineva și vrei pe altcineva. Ești așa rece… și am avut impresia asta când am văzut-o. Nu a sărit să mă ia în brațe, dar nu a făcut chestia asta pentru că era nervoasă din altă cauză. Eu eram nervos tot din altă cauză. Am rămas la ea, afirmația Biancăi că am dormit cu Peți e aiurea și a fost aruncată nu știu cu ce scop. Nu ai cum să zici așa ceva, chiar dacă era la caterincă”, a spus Livian, în unul dintre vlogurile sale.