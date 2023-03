Rămâi fără permis auto un an de zile. Greşeala care te lasă pieton pe loc, poliţiştii nu stau la discuţii

Rămâi fără permis auto un an de zile! În februarie, Guvernul condus de Nicolae Ciucă emitea o nouă hotărâre, HG 130/2023, menită să aducă noi modificări la Codul Rutier. Printre modificările aduse de noua hotărâre de guvern se regăsesc și cele referitoare la posesorii de permise de conducere emise în alte state și condițiile în care aceștia pot primi interdicția de a mai conduce pe teritoriul României, precum și când aceste permise pot fi suspendate. Cu alte cuvinte, rămâi fără permis auto un an de zile.

Permisele de conducere emise într-o altă țară și relgmentările UE

Încă din primi ani de viață ai Uniunii Europene, legiuitorii au implementat mai multe amendamente în legea europeană a permiselor de conducere în care este stipulat faptul că un cetățean poate deține un singur permis de conducere UE la un moment dat. Dacă acesta se mută într-o altă țară din UE, de obicei nu trebuie să-și schimbe permisul de conducere cu unul local. Cu toate acestea, dacă acesta doreștei, îl poate schimba în mod voluntar cu un permis echivalent în noua țară de reședință.

Aceeași legislație precizează faptul că, dacă se dorește schimbarea voluntară a permisului de conducere, trebuie să fe rezident al țării respective și să îndeplinească condițiile necesare pentru a deține un permis de conducere, de exemplu, a împlinit vârsta minimă.

Înainte ca autoritățile să schimbe permisul de conducere, acestea vor contacta autoritățile din țara în care a avut anterior reședința pentru a verifica dacă permisul de conducere nu a fost restricționat, suspendat sau retras. Dacă se va face schimbarea permisului de conducere de tip vechi, se va elibera noul format standard, carte de plastic, cu fotografie de mărimea unui card de credit, disponibil din 2013.

Inclusiv România a adoptat aceste măsuri europene, dar în afară de aceste norme, Codul Rutier românesc, conform HG 130/2023, aduce noi modificări legislative, menite să stabilească care sunt condițiile în care unui șofer cu un permis de conducere emis într-o altă țară i se poate retrage dreptul de a conduce pe teritoriul României.

HG 130/2023 modifică Codul Rutier. Rămâi fără permis auto un an de zile

Așadar, conform HG 130/2023 și modificările aduse în Codul Rutier, se stabilesc clar condițiile de suspendare a unui permis emis într-o altă țară străină, iar legislația spune că dacă posesorul are antecedente rutiere grave, autoritățile în măsură, și anume serviciul poliției rutiere, prin șeful acesteia, poate emite o interdicție de a mai conduce pe teritoriul României pe o perioadă de un an, după ce se stabilește încălcarea legală sau descoperirea antecedentelor rutiere grave. Așadar, conform noilor reglementări, rămâi fără permis auto un an de zile.

Suspendarea nu se va face înainte de a fi emisă o hotărâre judecătorească definitivă, iar decizia va fi impusă de șeful serviciului poliției rutiere pe raza căria a fost depistat respectivul șofer, de la data luări la cunoștință a hotărârii emise de instanța de judecată, aceasta fiind adusă la cunoștința șoferului în cauză printr-o adresă trimisă la adresa de rezidență din România, sau la adresa de domiciliu: