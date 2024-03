Raluka se bucură de succes pe plan muzical și lucrează la noi piese, pe care le va lansa în acest an. Și pe plan personal este fericită, întrucât ea și iubitul au scăpat de navetă. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, artista ne-a povestit că partenerul său de viață s-a mutat în România de curând. Gestul lui nu a luat-o prin surprindere, planul fiind făcut de ceva vreme. Cântăreața are o relație cu un bărbat mai mare ca ea cu 20 de ani, afacerist, pe care l-ar fi cunoscut în urmă cu câțiva ani în Mexic, unde acesta deține un resort.

Raluka, despre Ana Baniciu: “Pe noi, din fericire, ne-a apropiat Asia Express”

Prezentă joi seara la petrecerea organizată de Sprint Music pentru anunțarea artiștilor internaționali care vor cânta la We Love Music Festival – ediția a treia, care va avea loc pe Platoul Fețeni de la Râmnicu Vâlcea în perioada 15-18 august, artista ne-a vorbit și despre prietenia strânsă pe care o are cu Ana Baniciu.

Ania Baniciu face parte din cercul tău de prietene bune.

Prietenia cu Ana Baniciu s-a legat în Asia Express atât de puternic. Adevărul este că atunci când pleci într-un astfel de concurs, într-o astfel de competiție, poti să rămâi doar foarte bun și apropiat prieten de cineva sau să nu mai fii prieten niciodată. Există două variante. Iar pe noi, din fericire, ne-a apropiat această competiție.

Ea traversează o perioadă foarte frumoasă cu sarcina și observ că stai foarte mult alături de ea. Îți dorești și tu, la un moment dat, să apară această posibilitate, să devii mama?

Cu siguranță voi deveni mama la un moment dat, doar că deocamdată trebuie să avem grijă de bebeluș, să am grijă de Ana. I-am zis că prima dată trebuie să treacă ea prin toată această frumusețe de emoție și după aceea eu am timp. Am atât de multă treabă, încât nu am timp.

Vei fi nașa băiețelului Anei Baniciu?

Cu siguranță sunt mătușa băiețelului, nu știu dacă voi fi nașă, nu am vorbit despre asta, e destul de rapidă situația.

Raluka despre iubit: “Nu suntem la distanță, pentru că el s-a mutat în România”

Trăiești o frumoasă poveste de dragoste, dar la distanță. Cum vă descurcați?

Nu suntem la distanță, pentru că el s-a mutat în România. Stăm împreună chiar!

Când a făcut acest pas și s-a mutat?

De curând.

Ți-a făcut o surpriză sau tatonați terenul de ceva vreme?

Nu, nu mi-a făcut o surpriză, pentru că era totul planificat.

Urmează, la un moment dat, să duceți relația la un alt nivel?

Dacă te referi la însurătoate și măritiș, nu este stilul meu. Nu am de gând să mă mărit nu cu el, nu am de gând să mă mărit. Nu m-am visat niciodată mireasă. E visul fetelor, dar nu al meu.

Raluka și-a prezentat iubitul părinților

Părinții l-au cunoscut? Cum este relația?

Da. Și el e foarte fericit și părinții mei sunt foarte fericiți.

Pe plan muzical ce mai urmează?

Sunt încontinuu în studio, am foarte multe sesiuni planificate și e foarte important să găsesc piesele potrivite pentru anul acesta. Deocamdată nu le am pe toate, dar le vom avea, cu siguranță, într-o lună jumate – două.

Cu ce compozitori lucrezi?

Lucrez în continuare cu Connect – R, cu cei de la Hahaha Production, cu cei de la Roton, lucrez cu toată lumea. Nu am exclusivitate cu nimeni.

Video: Cătălin Shadi Sîrbu