Raluka, imagine șocantă de pe patul de spital. Fanii s-au panicat, ce s-a întâmplat

Raluka și-a speriat fanii! Cunoscuta cântăreață a postat o fotografie șocantă pe rețelele de socializare. Aceasta se afla pe patul de spital, așa că mulți admiratori au bombardat-o cu mesaje pentru a afla ce s-a întâmplat.

Pandemia de coronavirus a speriat o lume întreagă, iar mai multe vedete s-au infectat cu boala în ultima perioadă, printre care Theo Rose, Monica Anghel, Viorica de la Clejani și Elena Merișoreanu, astfel că fanii s-au gândit la ce este mai rău în momentul în care au văzut poza cu Raluka.

Cântăreața se afla pe patul de spital, chiar la secția de Terapie Intensivă. Fosta concurentă de la Te Cunosc de undeva nu a oferit multe detalii, așa că admiratorii ei s-au întrebat ce s-a întâmplat cu aceasta și i-au lăsat foarte multe comentarii pe o rețea de socializare.

Imaginea șocantă a strâns un număr mare de aprecieri și comentarii într-un timp record, Raluka fiind extrem de apreciată în showbiz-ul românesc. Totuși, mulți s-au calmat în momentul în care au observat că vedeta a postat o poză asemănătoare cu Juno, semn că urmează o colaborare între cei doi artiști.

Între timp, fostul iubit al cântăreței JO a șters aproape toate fotografiile de pe Instagram și a postat o imagine cu Raluka. Cei doi se aflau în cadă, iar Juno o ținea în brațe pe cântăreață, așa că mai mult ca sigur aceștia și-au indus în eroare fanii.

De asemenea, artistul a făcut și o glumă în momentul în care s-a postat pe patul de spital.

„swipe left sa vezi cu cine am impartit camera de spital

de ce crezi ca am fost internati?

a. am iubit prea putin

b. am iubit prea mult

c. ambele variante”, a scris el la pozele cu Raluka.