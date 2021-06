Raluca Dumitru a dat cărțile pe față despre Culiță Sterp. Ce ”manevră” s-ar fi făcut

Raluca Dumitru a fost eliminată de la Survivor România în cadrul Consiliului de duminică, 13 iunie. Elena Marin a întrunit cele mai multe voturi din partea telespectatorilor de acasă, așadar a propus-o pe vedeta de la Antena Stars, în calitate de favorita publicului de la Faimoși. Ce s-a întâmplat, de fapt, între ea și Culiță Sterp

Întoarsă înapoi în țară, Raluca Dumitru a vorbit în exclusivitate la Wowbiz despre ce a însemnat experiența de la Survivor România pentru ea. Deși nu este un sportiv înăscut, frumoasa brunetă și-a depășit limitele și a dovedit tuturor că poate fi o adevărată supraviețuitoare.

De asemenea, Raluca Dumitru a spus adevărul despre conflictul dintre ea și Culiță Sterp. Cei doi și-au aruncat cuvinte grele în camp și pe traseu, acolo unde bruneta i-a aruncat cu nisip în ochi. Se pare că totul a început de acum câteva săptămâni, când Raluca s-a supărat pe Ștefan pentru că l-a nominalizat pe Cosmin Stanciu.

„Acel scandal între mine și Culiță a pornit de la cineva care s-a dus și i-a spus lui Culiță că eu m-am dus și am vorbit urât despre el. Eu am o bănuială, dar nu știu sigur. Este între Ștefan și Irisha. Cineva i-a spus ceva despre mine, că am spus eu ceva despre el, iar el a strâns o răutate față de mine și a încercat să mă atace.

Într-o seară eu m-am luat de Ștefan pentru că l-a nominalizat pe Cosmin. De aici a început Culiță și Ștefan, erau doi bărbați pe mine și spuneau vorbe. Mă atacau, atât Culiță, cât și Ștefan. Pur și simplu nu știam cum să reacționez. Am încercat să nu fac un conflict foarte mare. Nu înțelegeam, mă gândeam că era nemulțumirea lor că a plecat Irisha și se răzbună pe mine. Apoi am aflat ce a auzit el”, a declarat Raluca Dumitru pentru sursa citată.