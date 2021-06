Elena Marin de la Survivor 2021, umilită după ce a sângerat la consiliu: ”A fost puțin exagerată”

Presiunea competiției și-a lăsat amprenta asupra psihicului Elenei Marin. Frumoasa coregrafă de la Survivor România a trecut prin momente dificile, după ce a început să-i curgă sânge din nas la Consiliul de eliminare de duminică, 13 iunie. Cine este cel care a acuzat-o că se victimizează.

Deși a ieșit favorita publicului, lucru la care Faimoasa a mărturisit că nu se aștepta, iată că stresul, oboseala, extenuarea fizică, lipsa hranei și conflictele din interiorul echipei sale și-au spus cuvântul și au afectat-o destul de tare pe Elena Marin.

Teo, medicul emisiunii, a venit deîndată pentru a-i oferi primul ajutor vedetei, care i-a cerut permisiunea prezentatorului Daniel Pavel să părăsească sala de consiliu.

„Domnul Dan, îmi curge sânge din nas, puteți anunța pe cineva, vă rog? Da, m-am șters la nas și după aia am văzut că am sânge”, a spus Elena Marin, în timp ce colegii ei au mers să vadă ce i se întâmplă.

Cu toate acestea, se pare că există anumite persoane care nu cred în sinceritatea Faimoasei dansatoare, unii dintre ei fiind chiar foști colegi de-ai Elenei Marin, Văzând momentul la televizor, Cucu de la Noaptea Târziu a reacționat imediat pe contul său de Instagram, unde le-a spus internauților părerea sa. Solistul a declarat că Faimoasa a exagerat și s-a „victimizat aiurea”:

Echipa roșie a mai pierdut un coechipier, după ce Raluca Dumitru a fost eliminată de la Survivor România în cadrul Consiliului de duminică, 13 iunie. Faimoasa a părăsit, în lacrimi, competiția după ce a fost nominalizată de către Elena Marin, favorita publicului.

„Nu știu ce să zic. Mă bucur că am făcut parte din această experiență. Este o experiență de neuitat în care am învățat foarte multe și sper să rămânem așa și acasă.

Să nu ne schimbăm că trec două luni și apoi revenim la noi cum eram înainte. Am venit într-un moment în care nu eram mulțumită, nu știam ce pe care drum s-o iau și acum tind să cred că sunt norocoasă cu ce am acasă. Mă consider o persoană norocoasă”, a declarat Raluca Dumitru înainte să plece de la Survivor România.