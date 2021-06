Raluca Dumitru a părăsit competiția Survivor 2021! Concurenta din echipa Faimoșilor s-a văzut nevoită să plece acasă după ce a primit cele mai puține voturi din partea telespectatorilor. Aceasta a fost nominalizată chiar de Elena Marin după un schimb de replici extrem de dur.

Chiar dacă totul a început bine pentru echipa Faimoșilor, aceștia și-au luat adio de la o altă concurentă. Elena Marin a ieșit favorita publicului, așa că aceasta s-a decis să o nominalizeze spre eliminare chiar pe Raluca Dumitru. Faimoasa a mers în Republica Dominicană pe 8 aprilie, așa că spera să aibă parte de cât mai multe momente în show.

„E greu pentru că am rămas foarte puțini și o să încerc să fiu corectă. O să încerc să nu mă iau după lucrurile rele care s-au întâmplat sau după ce am avut de împărțit din punct de vedere social. Nu am să dau în cei vechi cu care am suferit de la început și nominalizarea mea o voi face din punct de vedere sportiv. În această seara am s-o nominalizez pe Raluca.”, a transmis Elena Marin.

Faimoșii și Războinicii de la “Survivor România” și-au dat întâlnire aseară, într-un nou joc pentru recompensă, echipa câștigătoare, cea a Faimoșilor, putând comunica, prin intermediul apelurilor video, cu prietenii. Tot aseară, a avut loc, în premieră, o probă de îndemânare inedită, pentru , sezonul 2, care a sporit momentele de tensiune și suspans ale competiției.

Duelul sportiv de aseară, pe un traseu spectaculos, pe Marea Caraibilor, nu a fost lipsit de tensiune și momente critice, iar primul care a deschis jocul, dar a adus si primul punct câștigător pentru echipa albastră a fost Andrei Dascălu. După o confruntare acerbă între cele două echipe, scorul fiind strâns, pe parcursul întregii competiții, Zannidache a fost cel care a adus punctul victoriei pentru echipa ”Faimoșilor”, scor final 10-8.

Spiritele s-au încins aseară între faimoasele Raluca Dumitru și Elena Marin, cele două aruncându-și vorbe grele, după ce Elena i-a adus o serie de reproșuri coechipierei sale.

Consiliul de eliminare de la “Survivor România” a fost presărat cu momente tensionate, cu o încărcătură emoțională extrem de puternică. Albert Oprea a fost, și de dată această, favoritul publicului în echipa Războinicilor, iar Elena, preferata telespectatorilor din echipa roșie. În schimb faimoasa Raluca Dumitru a acumulat cele mai puține voturi din partea publicului, și a părăsit competiția Survivor România.