Raluca de la Puterea Dragostei, de urgență la spital. Imagine cumplită, cu branula în venă

Clipe inedite pentru una dintre cele mai populare concurente de la Puterea Dragostei. Raluca a ajuns de urgență la spital. Fanii emisiunii de la Kanal D au rămas mască atunci când au aflat motivul. Ce a pățit, de fapt, senzuala brunetă și care este starea ei de sănătate acum. Imagine cumplită, cu branula în venă

Clipe de coșmar pentru superba Raluca Munte. Bruneta și-a îngrijorat fanii atunci când a ajuns de urgență la spital, iar medicii au trebuit să îi pună branula pentru a o putea ajuta.

Concurenta de la Puterea Dragostei s-a simțit foarte rău și a acuzat dureri în piept, semn că nu mai poate respira corespunzător. Raluca a ajuns imediat la spital, acolo unde cadrele medicale au făcut tot posibilul pentru a-i acorda primul ajutor. Bruneta s-a pozat cu branula în venă, fotografie care i-a speriat pe admiratorii acesteia. Fanii s-au activat repede și i-au transmis zeci de gânduri bune și mesaje în care îi transmiteau însănătoșire grabnică.

Raluca Munte de la Puterea Dragostei le-a mărturisit internauților că s-a simțit foarte rău și avea amigdalele inflamate, motiv pentru care s-a prezentat urgent la spital. Cu toate acestea, bruneta a fost indignată de felul cum a fost tratată de către unul dintre cadrele medicale, o doctorită pe care a numit-o irascibilă.

Concurenta de la Puterea Dragostei a fost dezamăgită de felul în care a fost tratată de către medicul de gardă, care i-a spus că prezintă simptomele infectării cu virusul COVID-19. Raluca spune că doctorița nu a consultat-o, ci i-a făcut un test pentru a verifica dacă are sau nu coronavirus, iar apoi i-a prescris un antibiotic. Cu toate acestea, durerea nu i-a trecut, spune ea.

„Mă simt oribil, dacă mă întrebați cum sunt. M-am dus azi dimineață la urgențe, pentru că mi s-au umflat foarte tare amigdalele, mi s-a umflat rău gâtul, e foarte inflamat. Nu am mai putut să respir și să înghit și, binînețeles, pe lângă faptul că în viața mea nu o să mai mă duc la urgențe, pentru că o doamnă doctoriță de acolo, care m-a consultat, a fost foarte irascibilă.

S-a comportat foarte aiurea cu mine. Nici măcar nu m-a consultat în gât.. Ea, fără să mă consulte, mi-a zis că am COVID. Toate simptomele pe care eu le am sunt de COVID. Cât mi-a luat testul, mi-a făcut o perfuzie.. E ora 7 după-amiază și eu nu am primit rezultatele testului.

Am vaccinul făcut, dar problema este că mă doare gâtul foarte, foarte tare. Nici măcar nu s-a uitat să vadă ce am acolo. Am puroi sau nu am puroi?! Mi-a făcut o perfuzie, mi-a dat antibiotice și du-te acasă”, a adăugat Raluca Munte pe contul său de Instagram.