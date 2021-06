Ce i-a făcut Jador Ellei de la Puterea Dragostei, după ce s-au despărțit. Bruneta a spus tot

Ella Tina a devenit cunoscută la emisiunea ‘Puterea Dragostei’, emisiune unde românii l-au văzut pentru prima oară și pe Jador. Cei doi au avut una dintre cele mai controversate relații din show-ul de iubire. S-a aflat ce i-a făcut manelistul frumoasei brunete după ce s-au despărțit. Ce s-a întâmplat între ei?

Jador și Ella Tina au devenit cunoscuți după apariția în celebra emisiune ‘Puterea Dragostei’. Cei doi tineri au fost împreună, iar cuplul lor controversat a cuprins și o serie de despărțiri și împăcări furtunoase, dar și acuze grave unul la adresa celuilalt.

Frumoasa brunetă a făcut declarații în cadrul show-ului de noapte Xtra Night Show de la Antena Stars despre împăcarea cu artistul, mărturisind că nu se pune problema de a forma din nou un cuplu.

Femeia a mai subliniat că în acest timp manelistul a mai căutat-o, dar ea nu a vrut să dea curs niciunui avans, dorind să rămână doar prieteni: ”Chiar nu vreau, sub nicio formă, ce a fost a fost, viața mea continuă, viața mea continuă fără el. Poate e ok să fim amici, dar atât.”

Motivul pentru care nici nu se mai gândește să existe o reluare a poveștii lor de amor este că artistul are multe femei care roiesc pe lângă el, iar fata este o fire geloasă: ”Da, m-a mai căutat într-adevăr, dar nu știu cine a dat zvonul. Oricum el nu e un bărbat foarte stabil datorită job-ului pe care îl are, el e un băiat iubitor.”

Amintim că fosta concurentă de la ‘Puterea Dragostei’ a trecut prin clipe dificile recent după ce a fost implicată într-un accident rutier în urma căruia a ajuns și la spital.

Bruneta a fost dezamăgită de tratamentele primite la instituția medicală, moment în care a decis să meargă acasă. Din păcate, durerile suferite în urma impactului au făcut-o în cele din urmă să revină în atenția specialiștilor, dar de data asta la un spital privat.

Ce a simțit cu adevărat pentru el?

„Sincer, l-am iubit foarte mult pe omul acesta, și nu am de ce să mint! Eu sunt o persoană sinceră, asumată, și dacă așa a fost să se întâmple, să ne tot certăm și să ne împăcăm, nu mai pot schimba nimic. Amândoi am fost reali și am trăit fără falsitate nimic! Numai câte lacrimi am dat eu în emisiune… Dar, dacă trag o linie, și mă gândesc sincer, cât a fost o legătură între noi, a fost frumos. Acum, nu mai pot spune nimic. Doar că nu l-am scos din suflet. Atât”

