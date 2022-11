Raluca Bădulescu, mai slabă ca niciodată. S-a filmat într-un body decoltat, însă fanii nu au fost prea încântaţi

Raluca Bădulescu i-a îngrijorat pe unii fani cu apariția sa recentă din mediul online. Aceasta s-a filmat într-un body decoltat care i-a lăsat la vedere silueta. Cei care o urmăresc pe rețelele de socializare nu au putut să observe decât măsurile din ce în ce mai mici pe care le deține fosta jurată de la emisiunea ,,Bravo, ai stil”. Iată cum arată acum celebra vedetă! Internauții au rămas fără cuvinte.

Raluca Bădulescu a ajuns la frumoasa vârstă de 48 de ani, iar de-a lungul timpului a trecut prin transformări uriașe în privința imaginii sale. Vedeta a mărturisit în repetate rânduri că nu ascultă de cârcotași și că se simte bine în pielea sa, deși este conștientă de glumele urâte primite în mediul online despre kilogramele pe care le are acum.

Jurata de la emisiunea ,,Bravo, ai stil” a venit cu o nouă postare prin care arată că nu vrea să schimbe nimic la silueta sa indiferent de răutățile din jur. Aceasta s-a lăsat filmată într-un body elegant care era accesorizat doar cu o geacă de blugi și o pereche de pantofi. Chiar Vica Blochina a fost de partea gurilor rele și i-a scris că ,o ia vântul’.

Vedeta a susținut că este mândră inclusiv de poza celebră în care are multe kilograme în plus. Cea din urmă a mărturisit că acum când consideră că a reușit în viață primește diverse mesaje urâte în mediul online.

„Eu sunt mândră de poza asta, pentru că dacă de acolo am ajuns aici, hello, how are you, e bine ce ai făcut, e o realizare, dar foarte multă lume își imaginează că pe vremea aia eram ori nefericită, ori fără bărbați ori ne… Să știi că îmi mergea foarte bine. Ori datorită sufletului.

Acum când consider că am reușit în viață, primesc pe Instagram S-a dezgropat asta, Mumie, Zici că-i vie, Ți-ai uitat coșciugul acasă. Văd tot felul de comentarii din astea și mă gândesc, frate, oricum o dai, nu e bine”, a mărturisit blondina în emisiunea ZigZag moderată de George Tănase.