Imaginea șocantă cu care Raluca Bădulescu și-a îngrijorat fanii. Ce detaliu au putut observa la ea

Raluca Bădulescu este, fără doar și poate, una dintre cele mai cunoscute și apreciate vedete din România. Jurata de la „Bravo ai Stil! Celebrities” a câștigat simpatia a milioane de români din toate colțurile țării. Mereu cu zâmbetul pe buze și pusă pe glume, recent, faimoasa blondină și-a îngrijorat fanii din mediul online, odată cu ultima ei apariție.

Veșnic tânără, optimistă, directă și sinceră, Raluca Bădulescu știe cum să atragă simpatia românilor. Faimoasa jurată de la „Bravo ai stil! Celebrities” este admirată de milioane de femei din România. Aparițiile ei extravagante mereu au atras atenția publicului, însă, de data aceasta, blondina și-a pus urmăritorii pe jar.

Admiratorii vedetei de la Kanal D au acuzat-o pe fosta soție a lui Vali Pungă de faptul că ar fi slăbit prea mult. La 47 de ani, Raluca Bădulescu are un trup tras prin inel, iar susținătorii săi sunt de părere că diva slăbește pe zi ce trece tot mai mult.

Transformarea incredibilă pe care a suferit-o Raluca Bădulescu a făcut-o să dea jos nu mai puțin de 65 de kilograme, după ce vedeta a suferit o operație de gastric sleeve, acum câțiva ani.

Deși a slăbit extrem de mult, jurata de la „Bravo, ai stil! Celebrities” se simte foarte bine în pielea sa, lucru pe care-l demonstrează cu fiecare apariție, atât în public, cât și în mediul online.

Cu toate acestea, fotografiile pe care le afișează pe Instagram au început să-i îngrijoreze pe fanii vedetei, care au denumit-o „piele și os”. Jurata de la Kanal D Raluca Bădulescu mărturisește că a rămas aceeași persoană excentrică și plină de viață care a fost dintotdeauna, doar că acum poate purta, în sfârșit, toate hainele pe care și le-a dorit vreodată.

„Trebuie să vă mărturisesc că sunt aceeași Raluca Bădulescu, am aceeași personalitate, am aceeași vervă, spirit. Sunt mândră că am reușit să fac această schimbare radicală, a venit ca o nevoie pentru starea mea de sănătate.

Mă bucur că am ajuns să mă mândresc cu o siluetă de invidiat, dar nu despre asta este vorba în viață. Oamenii nu trebuie judecați prin prisma siluetei. Cu toții avem ceva special, frumusețea vine din interior, nu trebuie să alergăm dupa imaginea perfectă.

Eu m-am simțit bine în pielea mea și atunci, mă simt foarte bine și acum. Sunt sănătoasă, acesta este lucrul cel mai important dintre toate, nimic nu este mai presus de sănătate”, a declarat Raluca Bădulescu, exclusiv pentru Click.