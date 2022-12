„Rafael van der Vaart devine român!”. Fostul internațional olandez se mută la București, împreună cu iubita lui, handbalistă la clubul Rapid – FOTO

Fostul internațional olandez Rafael van der Vaart se mută în România ca să fie alături de iubita lui. Estavana Polman a semnat un contract cu echipa de handbal Rapid și a jucat foarte bine în duelul pe care echipa din Giulești l-a câștigat în Ungaria, la Gyor. Bild scrie că fostul jucător batav va locui în București din vară și va fi prezent la fiecare partidă a formației de lângă Podul Grant.

Clubul de handbal CS Rapid a dat o lovitură de imagine după ce a semnat contractul cu jucătoarea Estavana Polman. Sportiva care a cucerit titlul mondial în anul 2019 are o relație cu fostul jucător de fotbal Rafael van der Vaart, iar Bild anunță că din vară cei doi vor locui împreună, la București.

Rafael van der Vaart are 39 de ani și a jucat 109 partide în tricoul naționalei Olandei. Fostul internațional are un CV foarte bogat, în care se găsesc multe formații importante din fotbalul european: Ajax, unde și-a făcut și o parte din juniorat, între 1993 și 2000, Hamburg SV, Real Madrid, Tottenham Hotspur și Betis Sevilla. El a câștigat două titluri de campion în Eredivisie, o cupă a Olandei și o Supercupă a Olandei, cu Ajax, o Supercupă a Spaniei, cu Real Madrid, și un titlu de campion al Danemarcei, cu Midtjylland.

Estavana Polman a jucar foarte bine în duelul Liga Campionilor de la Gyor și a marcat trei goluri. Conducătorii clubului au explicat cum au reușit acest transfer, foarte important pentru club.

„A fost destul de simplu! Aveam nevoie de o jucătoare pe poziția ei. Cum a decurs totul? Am vorbit cu Per Johansson, care este selecționerul Olandei. Apoi, am discutat la telefon cu impresara jucătoarei, iar în două zile am convins-o și Estavana a fost la București. A făcut un singur antrenament înainte de debut, iar noi suntem foarte mulțumiți de modul în care a jucat împotriva lui Gyor”, a declarat Bogdan Vasiliu, managerul secției de handbal de la Rapid.