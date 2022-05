Rafael Nadal, solicitare ciudată pentru organizatorii turneului de la Madrid. Deținătorul a 21 de trofee de Grand Slam revine în circuitul mondial după accidentarea suferită la Indian Wells. Campionul spaniol va juca, astăzi, în cadrul competiției ATP 1000 din capitala Spaniei contra sârbului Miomir Kecmanovic (32 ATP). Rafael Nadal a avut o cerință mai puțin obișnuită înaintea partidei, una pe care organizatorii s-au grăbit să i-o îndeplinească.

Rafael Nadal, solicitare ciudată pentru organizatorii turneului de la Madrid. Campionul spaniol a câștigat, în ianuarie, cel de-al 21-lea titlu de Grand Slam din carieră, impunându-se la Australian Open. El s-a impus și în competiția din Acapulco, Mexic, apoi a ajuns în finală la Indian Wells, unde a pierdut surprinzător la americanul Taylor Fritz (20 ATP), scor 3-6, 5-7.

După meci, Nadal a dezvăluit că s-a confruntat cu mari probleme de respirație în timpul finalei.

„Am avut dureri, sincer. Am avut probleme cu respiraţia. Nu ştiu dacă e ceva la coastă, nu ştiu încă. Când respir, când mă mişc, este ca un ac tot timpul, aici, înăuntru. Am ameţit puţin, pentru că este dureros. Este un fel de durere care mă limitează foarte mult. Nu este vorba doar de durere, ci de faptul că nu mă simt foarte bine, deoarece îmi afectează respiraţia. Este mai mult decât de a fi trist pentru înfrângere, asta am acceptat-o imediat şi chiar înainte ca meciul să se încheie. Este mai mult despre faptul că sufăr puţin, sincer”, a declarat Nadal, potrivit ATP.