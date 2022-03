Rafael Nadal, probleme mari de sănătate. Marele campion spaniol a avut un început de sezon senzațional. Deși se îmbolnăvise de Covid-19 la finalul lui 2021, jucătorul de 35 de ani s-a recuperat incredibil și a câștigat cel de-al 21-lea trofeu de Grand Slam din carieră, la Australian Open. Rafael Nadal a avut o serie de 20 de victorii consecutive în acest an, până la finala de la Indian Wells, unde a pierdut, dar a acuzat probleme medicale.

Rafael Nadal, probleme mari de sănătate. Marele campion spaniol a uluit lumea tenisului cu începutul de sezon fantastic pe care l-a avut. Jucătorul de 35 de ani mergea, acum câteva luni, în cârje. El se confruntă cu o problemă la picioare încă de la începuturile carierei.

Rafael Nadal suferă de sindromul Müller-Weiss, o boală foarte rară. Boala se manifestă prin deformarea unuia dintre cele șapte oase ale labei piciorului. În august, spaniolul anunța că nu va mai putea juca în 2021. Mai mult, Rafael Nadal a trecut și prin Covid-19, spre sfârșitul lunii decembrie, iar participarea lui la Australian Open părea compromisă. Așa că toată lumea a fost surprinsă când și-a anunțat prezența la turneul de Grand Slam, din ianuarie.

Rafael Nadal a reușit o serie de 20 de victorii consecutive, adjudecându-și și trofeul în trei turnee. Cel mai important, firește, cel de-al 21-lea titlu de Grand Slam, după ce a triumfat la Australian Open după o finală pentru istorie contra lui Daniil Medevedev.

Nadal s-a impus, după aceea, și în competiția din Acapulco, Mexic, apoi a ajuns în finală la Indian Wells. Aici a pierdut surprinzător la americanul Taylor Fritz (20 ATP), scor 3-6, 5-7. După meci, Nadal a dezvăluit că s-a confruntat cu mari probleme de respirație în timpul finalei.

Am avut dureri, sincer. Am avut probleme cu respiraţia. Nu ştiu dacă e ceva la coastă, nu ştiu încă. Când respir, când mă mişc, este ca un ac tot timpul, aici, înăuntru. Am ameţit puţin, pentru că este dureros. Este un fel de durere care mă limitează foarte mult. Nu este vorba doar de durere, ci de faptul că nu mă simt foarte bine, deoarece îmi afectează respiraţia. Este mai mult decât de a fi trist pentru înfrângere, asta am acceptat-o imediat şi chiar înainte ca meciul să se încheie. Este mai mult despre faptul că sufăr puţin, sincer”, a declarat Nadal, potrivit ATP.