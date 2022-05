Simona Halep, situație dificilă la Madrid. Actualul număr 21 mondial a început cum nu se poate mai bine colaborarea cu Patrick Mouratoglou. Românca a trecut cu victorii clare de primele trei tururi ale competiției dotată cu 6,75 milioane de euro. În sferturi, Halep se va duela, astăzi, cu tunisianca Ons Jabeur (10 WTA), într-o partidă ce va începe de la ora 13.00. Dar Simona Halep se confruntă cu o problemă medicală ce a deranjat-o și înaintea partidei din optimi.

Simona Halep, situația dificilă la Madrid. Jucătoarea din Constanța a revenit în circuit după o lună de pauză cauzată de accidentarea la coapsa stângă suferită înainte de turneul de la Miami. Ea a arătat o formă excelentă, trecând „en-fanfare” de primele trei tururi ale competiției de la Caja Magica.

Halep a dat și primele teste ale colaborării cu antrenorul francez Patrick Mouratoglou, fost tehnician al Serenei Williams, vreme de un deceniu.

„Mă simt grozav, simt că am jucat un tenis foarte bun. Ea e foarte bună în acest moment, a fost încrezătoare, joacă foarte bine. Eu am dat tot ce avut. Am mereu parte de o amtosferă bună atunci când joc aici. Mă bucur să joc aici pentru că simt energia mulțimii.

E o plăcere și o onoare să-l am pe Patrick antrenor, lucrăm foarte mult la unele lucruri. Acum mă focusez pe a deveni mai bună și mai puternică. Mă concentrez pe următorul meci si vom vedea!”, a spus Simona Halep, după meciul din turul 2, cu Paula Badosa.