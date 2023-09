Radu Palaniță de la Românii au talent se căsătorește! Cine e viitoarea soție: ”Când ne certăm, e ca la bomba atomică!” EXCLUSIV

Radu Palaniță (44 de ani), solistul mecanic, de la ”Românii au talent”, căruia juratul Florin Călinescu i-a acordat un Golden Buzz, ne-a anunțat, în exclusivitate pentru Playtech Știri, că se pregătește de însurătoare. Astistul și-a cunoscut viitoarea soție pe Internet: ”Când ne certăm, e ca la bomba atomică!”.

Radu Palaniță, de profesie mecanic auto, a cunoscut succesul, ca solist, în competiția ”Românii au talent!”, ediția din 2020. Talentul său vocal a fost apreciat și de Florin Călinescu, jurat, pe atunci, în concursul difuzat de PRO TV. Acesta i-a făcut un mare compliment, după prestația de invidiat, de pe scenă:

După câștigarea marelui premiu, de 100.000 de euro, de la PRO TV, solistul Radu Palaniță a devenit, brusc, cel mai vânat burlac din showbiz, primind, zilnic, pe conturile sociale, mesaje de curtoazie, de la diverse domnițe singure, aflate în căutarea unui partener de viață. Una dintre cele chiar a reușit să îi cucerească inima, nunta urmând a avea loc anul viitor.

Radu Palaniță (44 de ani) ne-a făcut confesiuni, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre viitoarea lui mireasă:

”Există o doamnă în viața mea, iar anul viitor o să avem și nunta. Nu am mai fost căsătorit, nu e vorba de curaj, așa simțim să o facem. E o vârstă bună, am 44 de ani. În tinerețe, iubirile se duc repede, dar, după 40 de ani, oamenii sunt maturi, vin și cu o experiență în spate.

Ea nu este din zona artistică, dar așa s-a nimerit. Am cunoscut-o pe Internet, am tot primit mesaje de la doamne, însă ea a fost norocoasă că am ales-o, iar eu am fost norocos că am găsit-o.

Este o femeie foarte frumoasă, cu un suflet bun, în primul rând. Este foarte atentă, la nevoile mele, suntem două persoane care ne completăm, avem și muzica, în comun, de dinainte de a ne cunoaște”.