Prima reacție a lui Radu Mazăre, după ce a ajuns în România: ”Sunt mândru de tot ce am făcut în viață!”

La nici 24 de ore de când a pus piciorul pe pământ românesc, Radu Mazăre a transmis primul mesaj, prin intermediul unui comunicat de presă.

Aducerea lui Radu Mazăre în țară a fost făcută pe repede-înainte, dar fostul primar al Constanței nu prea s-a lăsat fotografiat sau filmat. Polițiștii l-au escortat rapid de la aeroport la penitenciar și singurele poze cu fostul primar au fost făcute, pe fugă, pe scara avionului.

Marți, a doua zi în care Radu Mazăre și-a petrecut-o în România, a fost dus la ÎCCJ pentru confirmarea unui mandat de arestare pe numele său. Ulterior, avocații său i-au transmis mesajul prin intermediul unui comunicat de presă.

Avocații lui Radu Mazăre i-au transmis mesaju fostului primar al Constanței printr-un comunicat de presă.

„De peste patru ani nu mai dau declarații și nu mai sunt deloc implicat în viață publică sau politică. Cu toate acestea constat că numele meu, viață și persoană mea suscită în continuare un uriaș interes. Nu înțeleg de ce și nu pot să fiu decât surprins și impresionat. În acest context doresc să fac câteva precizări, cu scuze pentru lipsa de modestie: sunt mândru de tot ceea ce am făcut în viață, am construit de la zero ziare, radio sau televiziuni atunci când nu eram implicat în politică. Că primar am construit case pentru tineri și nevoiași, am îmbunătățit infrastructură și economia orașului Cta și, foarte important, am reconstruit stațiunea Mamaia, pe care am scos o din praf, ruine și anonimat, făcînd-o celebra. Și lista poate continuă pe o pagină întreagă. Și în Africa când am ajuns am procedat la fel: am construit un resort într-o junglă sălbatică, doar cu localnici inimoși, fără utilaje și facilități”

Primul mesaj al lui Radu Mazăre