Mama lui Radu Mazăre a mers la Antena 3 să-și apere „feciorul” și să susțină cu fermitate că fiul ei este nevinovat. În platou, a fost prezent și Răducu, fiul fostului primar al Constanței.

Antena 3, după cum știi, este un „for” unde suspecții de anumite infracțiuni sau condamnații sunt apărați de rude și de prieteni. Aceștia sunt special invitați la emisiunea lui Mihai Gâdea, Sinteza zilei, pentru a oferi publicului și punctul de vedere al taberei care, de regulă, este arătată cu degetul în spațiul public.

Cine este, de fapt, mama lui Radu Mazăre

Dacă până acum n-ai știut sau nu te-a interesat familia din care provine Radu Mazăre, află că acesta se trage din părinți educați, cu prestanță în societate, mai mult sau mai puțin apreciați și chiar cu gusturi selecte în ceea ce privește muzica și actele de caritate. Cel puțin, aceasta este imaginea pe care încearcă să o arate publicului.

Mama fostului primar al Constanței, Gabriela Mazăre, a făcut parte din fosta nomenclatură comunistă din „staff-ul” lui Nicolae Ceaușescu. Ea a precizat de mai multe ori la emisiunea lui Gâdea că a lucrat la Comerțul Exterior, instituție unde activau doar cadrele cu funcții superioare în fosta Securitate.

A făcut, deci, parte din acel grup inteligent care, la momentul oportun au întors, peste noapte, „armele” împotriva lui Ceaușescu, iar după Revoluție au știut, cu multă abilitate, cum să-și asigure un viitor plin de lux și bunăstare în noua eră în parte socialistă, în parte capitalistă, care se preconiza. A fost grupul pe unde a activat inclusiv Dan Voiculescu, patronul lui Mihai Gâdea.

Tatăl fostului edil al Constanței, Ștefan Mazăre, a fost inginer, iar dacă îți mai amintești, Radu l-a lăudat în repetate rânduri pentru că el ar fi fost cel care a înființat flota de pescuit oceanic a României.

Gabriela Mazăre este convinsă că fiul său e nevinovat

Dar să ne întoarcem la Gabriela Mazăre, care a fost „vedeta” Sintezei zilei. Aceasta a activat în mai multe ministere, până când a ajuns, la un moment dat, șefa de cabinet a Suzanei Gâdea (mătușa lui Mihai Gâdea), ministru al Culturii în perioada ceaușistă.

Mama lui Radu Mazăre suferă pentru fiul său, evident, la fel cum ar face orice părinte n această situație:

„Nu e uşor să mergi să-ţi vezi copilul în situaţia respectivă, mai ales că îl cunosc foarte bine, ştiu foarte bine ce a făcut, că e nevinovat, că a fost condamnat aşa cum a fost condamnat. Mi-a fost foarte greu, dar nu am vrut să arăt niciun moment sentimentele pe care le am pentru că ştiu că l-aş fi făcut să sufere. Am două operaţii pe cord, am un stimulator la inimă, vă daţi seama cum este şi în ce stare mă simţeam, iar dorinţa lui cea mai mare este să nu sufăr, să nu păţesc ceva. Cred că ne-am menajat reciproc. El a zâmbit şi mi-a spus că trece cu bine, că suportă uşor şi să nu-mi fac probleme pentru el, iar eu l-am încurajat şi i-am spus că împreună, ceea ce este adevărat, el, cu mine şi cu fraţii săi, vom trece peste acest episod“. Gabriela Mazăre, mama fotului primar al Constanței.

