Radu Itu, schimbat total de experiența Survivor. Ce refuză să mai facă acum: „Trăiesc în real life”. Experiența din jungla Dominicană l-a transformat mai mult decât și-ar fi închipuit.Fostul concurent din echipa “Faimoșilor”, s-a luptat pentru supraviețuire, însă nu a câștigat doar notorietate și bani. Acesta a învățat o lecție mult mai importantă.

La numai 29 de ani ai săi, Radu Itu poate spune că le-a făcut pe toate după experiența Survivor România. A fost antrenor de fitness, model, acum antreprenor, dar și concurent în mai multe show-uri TV.

De curând, pălărierul a făcut parte din echipa “Faimoșilor” de la SurvivoR românia, unde a încercat să supraviețuiască în junglă, alături de alți colegi, înfometați și ei la propriu, dar și la figurat.

Nu a fost ușor în jungla Dominicană, însă a încercat să ia tot ce a fost mai bun din această experiență, și nu doar din punct de vedere financiar. Eliminarea nu l-a supărat pe Radu Itu, impotrivă!

„Până la urmă, e un joc, nu trebuie să ne supărăm că am ieșit afară. Asta e, mergem cu capul înainte, o să vină alte proiecte. A fost bine, chiar a fost bine! Uite, nici acum nu prea mai stau pe telefon. Prietena mea-mi zice Te-ai schimbat! Pur și simplu, nu mai vreau să stau pe telefon, decât foarte puțin. Îmi pun și timer din ăla, o oră maximum pe zi. Și e mai OK așa, trăiesc în real life, nu virtual life”, a declarat Radu Itu, potivit cancan.ro .

Pe de altă parte, un alt concurent care s-a luptat pentru cei 50.000 de euro cu toată ființa și i-a și câștigat spune că nu este mândru de el.

Zanni a făcut declarații uimitoare, într-un punct al vieții în care totul pare să meargă bine. Și-a luat o locuință, cariera muzicală merge binișor, iar anxietatea se pare că l-a la lăsat în pace. Chiar și așa, câștigătorul sezonului trecut al “Survivor România” este destul de critic atunci când vine vorba de propria lui persoană.

„Eu nu am o mândrie, chiar nu am, nu sunt mândru de mine, nu sutnt mulțumit. N-am mulțumire, n-am dragoste, n-am mândrie, n-am șmecherie în mine. Eu am doar glume, sunt un pia așa…după stradă. M-ai înțeles, acela e Zanni Tache care vorbește la fel de direct, la fel de picant, la fel de murdar, la fel de serios, la fel de calculat, la fel de corect, din orice punct de vedere”, a declarat Zanni, conform sursei citate mai sus.