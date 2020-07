Radu Banciu a jignit-o pe Andreea Esca. Ce a spus prezentatorul în urmă cu puțin timp

În urmă cu puțin timp, Radu Banciu a criticat-o dur pe Andreea Esca. Ce a spus prezentatorul despre dezvăluirile făcute de știristă

După ce pe rețelele de socializare criticile au venit în valuri, Andreea Esca luându-și inima în dinți a vorbit despre calvarul pe care l-a trăit în această perioadă. Aceasta a povestit cu lux de amănunte momentele de groază prin care a trecut alături de fiul și soțul ei.

Pe Radu Banciu, însă nu l-au convins dezvăluirile făcute de aceasta. El și-a acuzat colega de breaslă că desconsideră meseria. Andreea Esca s-ar fi infectat la o petrecere, la deschiderea unui resort din stațiunea Olimp.

În cadrul emisiuni sale Radu Banciu a izbucnit la adresa Andreei Esca.

„Andreea Esca n-a fost niciodată un om de dat exemplu cuiva, eu am spus mereu lucrul ăsta. Ea nu își făcea meseria cum trebuie, dar cei care nu o cunoșteau credeau că e un star, credeau că e ieșită din comun.În realitate ea nu făcea nimic, iar faptul că își desconsidera meseria, după ce citea jurnalul ăla de știri de pe prompter timp de 30 de minute, în fiecare seară a vieții ei era într-un club, se ducea la o petrecere (….).

Tu, care ești la pupitrul știrilor și care dai informația mai departe trebuie să ai un comportament exemplar, cum are Papa. Și el are concediu, dar nu se duce să danseze, trebuie să ai o ținută.Pe ea nu o interesa decât să se ducă în cluburi, dovadă că una spunea la televizor și alta făcea în realitate, nerespectând niciun fel de reguli. Ăștia sunt idolii noștri? Este o rușine monumentală”, a spus Radu Banciu în emisiunea sa de la Look Sport.