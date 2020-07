Andreea Esca, dezvăluiri uluitoare după ce a fost infectată cu covid. A început să plângă, în direct la TV: prin ce a trecut, alături de soțul ei

Dacă până acum s-au vehiculat tot felul de idei, multe dintre acestea sub forma unor acuzații aduse celebrei Andreea Esca, acum, adevărul a ișit la iveală, după ce moderatoarea tv a decis să vorbească despre cele întâmplate.

În această seară, în cadrul emisiunii ”Știrile PRO TV”, Andreea Esca a decis să vorbească despre drama familiei sale, după ce s-au infectat, atât ea, cât și soțul și baiatul ei, Aris. Conform celor spuse de Andreea lucrurile au evoluat negativ, cel puțin pentru soțul ei, Alex, care a ajuns și la Terapie Intensivă, după ce starea plămânilor lui s-a agravat.

”(…) Numai ca ni s-a părut ciudat pentru că era a 3 a zi când facea febră și avea aproape 40 de grade. Atunci ne-am impacientat am chemat salvarea, ne-au făcut testul, el a ieșit pozitiv, eu negativ. Imediat a fost dus la spital, eu am hotărât sa raman in izolare 14 zile și i s-a făcut și baiatul nostru testul, Aris. Testul i-a ieșit pozitiv, el neavând niciun alt simptom, decât ceva mici simptome. A doua zi , dupa internarea lui Alex, l-am internat și pe Aris la Victor Babeș.

(..) probema a fost că în cazul lui Alex a fost mai grav. El este un bărbat de 50 de ani, care face sport şi care duce o viaţă ordonată, fără excese, și a făcut cea mai gravă formă dintre noi trei. Aris m-a sunat şi mi-a zis că l-au dus la Terapie Intensivă și nu înţelegeam cum a putut să cedeze un organism puternic ca al lui. Plămânii au fost foarte afectaţi într-un timp foarte scurt şi foarte repede a ajuns la Terapie Intesiva unde avut nevoie de ventilaţie mecanică noninvazivă. Şi îmi spunea tot timpul ”nu mai pot, cred că aşa arata iadul.” Lui Alex i s-a propus transfuzie cu plasmă de la alţi bolnavi vindecaţi, deoarece lucruri nu mergeau spre bine. După transfuzie au început să se îmbunătăţească starea de sănătate.”, povestelte Andreea.