Puterea Dragostei Live Video, pe Kanal D – Ediția de sâmbătă, 4 aprilie

Emisiunea Puterea Dragostei se află la sezonul al doilea. Puterea dragostei este un show matrimonial difuzat sâmbătă și duminică de la 16:00 la 19:00 și de luni până vineri de la 11:00 la 17:00 și este prezentat de către Andreea Mantea.

Livian este unul dintre concurenții controversați de la Puterea Dragostei. Acesta este urmări de către fani și în cadrul emisiunii dar și pe rețele de socializare. Fanii acestuia vor să știe cât mai multe detalii despre viața personală a acestuia și din această cauză este situat în centrul atenției.

Livian a surprins pe toată lumea, deoarece după ce s-a despărțit de Bianca, acesta și-a tatuat un simbol pe spate, care a ridicat multe semne de întrebare. Bianca și Livian au avut o relație cu suișuri și coborâșuri, au avut momente în care s-au înțeles perfect, dar și momente când lucrurile între ei nu au mers cum trebuie. Aceștia s-au iubit, s-au certat, s-au despărțit, iar acum lucrurile între ei sunt incerte.

Concurentul de la Puterea Dragostei și-a făcut un tatuaj care a surprins pe toată lumea. El a mers într-un salon de tatuaje și s-a decis să își facă un tatuaj fără mesaj, dar care să poată fi ușor înțeles de toată lumea.

Așadar, Livian și-a tatuat un Cupidon pe spate, dar nu unul obișnuit, ci unul care are o armă în mână. Pentru că între el și Bianca au avut loc în ultima perioadă mai multe tensiuni, mulți se întreabă dacă nu cumva tatuajul face trimitere la relația dintre cei doi. Alături de imaginea cu noul tatuaj, pe care a postat-o pe rețelele de socializare, Livian și-a scris și următorul mesaj în limba spaniolă:

Ramona este concurenta care a intrat de curând în casa Puterea Dragostei, pentru a-și găsi jumătatea. Aceasta are 25 de ani și locuiește în Germania alături de fiul ei în vârstă de șapte ani. Fetele din casa se așteptau ca în locul ei să o revadă pe Mariana. Iar băieții s-au arătat interesați de prezența ei, unul dintre ei rămânând nedezlipit de această încă din prima clipă. Ea a mărturisit că a venit în casă pentru un băiat care nu se mai află acolo, dar că speră ca el să revină.

„Eu vin din București, dar trăiesc de mult în Germania, am un copil de șapte ani, am 25 de ani. Am vrut să fiu o mamă tânără. Am vorbit cu fostul concurent, Cătă iar aici am venit pentru cineva, dar nu vreau sa spun pentru cine!”, a zis Ramona.