Bianca de la Puterea Dragostei, mesaj alarmant. ”Se termină emisiunea și eu ce fac?”

Despărțirea de Livian a făcut-o să se gândească mult la viitor. Bianca de la Puterea Dragostei este din ce în ce mai îngrijorată de ce va face după ce se va termina show-ul iubirii.

Bianca și Livian au fost unul din cele mai plăcute cupluri. Cei doi s-au despărțit în cele din urmă, la scurt timp după ce s-a aflat trecutul mai puțin decent al tinerei. Cu toate că au existat și după confesiunile brunetei câteva momente în care fanii au crezut că vor rămâne împreună, nu a fost așa. Amorezii și-au dat seama că nu mai sunt fericiți împreună, așa că au decis să meargă pe drumuri separate. Din nefericire, planurile lor au fost date peste cap.

Aceștia voiau să se mute împreună la Cluj și să-și trăiască mai departe povestea de iubire. Chiar fiul lui Nelson Mondialu’ povestea în urmă cu ceva timp faptul că vrea să cumpere un apartament în Cluj. Deși nu obișnuiește, tânăra le-a mărturisit colegelor de platou toate gândurile sale negre și faptul că este îngrijorată că nu are un drum bine trasat și că s-a bazat prea mult pe planurile făcute cu fostul iubit.

”Mă gândesc la viitor. Eu înainte să vin la emisiune, stăteam în Constanța. Mi-am lăsat chiria acolo când am plecat. Ai mei sunt la țară. Eu nu vreau să mă întorc acasă la mama. Trebuie să mă duc undeva. Să-mi aleg un drum. E diferit dacă mă duc la Cluj sau la București. Am stat aici atâta timp, acum știu că trebuie să o apuc pe un drum și nu pot. Se termină mâine emisiunea , eu ce fac? Toată lumea are unde să se ducă. Mă duc la mama o săptămână, două… Dar pe urmă ce fac? Trebuie să-mi fac rostul meu. Nu mai pot să mă duc la fratele meu că are și el casa lui, treburile lui”

