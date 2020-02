Puterea Dragostei Live Video, pe Kanal D – Ediția de duminică, 23 februarie

Emisiunea Puterea dragostei de pe Kanal D este difuzată sâmbătă și duminică de la 16:00 la 19:00, iar de luni până vineri de la 11:00 la 17:00. Este prezentată de Andreea Mantea și se află la al doilea sezon.

Bianca a vorbit despre filmul pentru adulți cu ea și imaginile de la videochat! A spus tot adevărul cu lacrimi în ochi. Bianca a rupt tăcerea despre filmul pentru adulți cu ea și imaginile de la videochat. Concurenta de la Puterea dragostei a apărut cu lacrimi în ochi!

„După, cred, o săptămâna în care nu am postat… Arăt cu arăt, am coșuri, cearcane și toate cele. Vreau să vorbesc cu voi pentru ca trebuie. Au fost 3 zile de coșmar în care am crezut că viața îmi e distrusă. Am crezut că o singură persoană poate să îmi distrugă viața, dar din păcate pentru ea sunt încă aici. Nu m-am sinucis, nu am omorât pe nimeni, sunt în continuare aici. Și asta este datoriă vouă, fiindcă m-a încurajat foarte multă lume”, a spus Bianca Comănici într-un vlog.