Puterea Dragostei Live Video, pe Kanal D – Ediția de duminică, 22 martie

Emisiunea Puterea dragostei de pe Kanal D este difuzată sâmbătă și duminică de la 16:00 la 19:00, iar de luni până vineri de la 11:00 la 17:00. Este prezentată de Andreea Mantea și se află la al doilea sezon.

Ramona de la Puterea Dragostei, cine este tatăl copilului ei? Dezvăluiri cutremurătoare! Andreea Mantea a avut mai multe curiozităţi despre Ramona, noua concurentă din casă, așa că a luat-o la întrebări, în urmă cu câteva zile. Dezvăluirile făcute de tânăra concurentă sunt incredibile. Vezi cine este tatăl copilului ei şi cum a trăit Ramona când era într-o relaţie cu acesta.

Protagonista noastră a spus că este o fire calmă şi nu se enervează cu uşurinţă. Ramona mai are un nume, Mery şi spune că nu şi-a găsit încă un iubit, după povestea de dragoste tristă pe care a trăit-o. Copilul femeii de 25 de ani este la părinții ei, care l-au crescut de mic. Băiatul ei este mai mult un frate pentru ea, după cum a povestit, pentru că el a fost crescut de bunicii lui de când avea câteva luni.

Tatăl fiului ei este un rrom care provenea dintr-o familie extrem de conservatoare, iar legile staborului erau respectate cu stricteţe în comunitatea în care trăia şi Ramona, împreuna cu iubitul ei. Fata spune că el este cel care a greşit şi că relaţia lor s-a destrămat imediat după ce ea a născut, după doar un an şi jumătate. Acesta este mesajul pe care Ramona i l-a trimis fostului ei iubit, imediat după despărţire.

„Am pierdut multe în viaţă, dar cel mai mult mă doare şi regret că am pierdut cea mai importantă persoană din viaţa mea. L-am întâlnit pe el, pe băiatul pe care l-am iubit cel mai mult, dar pe el a trebuit să-l părăsesc, obligată de cei din jur, care, cică, îmi voiau binele. Aşa am mai pierdut o persoană importantă!!! Acum am rămas aproape singură, iar suferinţa m-a schimbat în rău…Am pierdut tot ce aveam mai de preţ. Oare mai am de pierdut ceva?”, este mesajul cutremurător postat de tânără imediat după despărţirea de tatăl copilului său.