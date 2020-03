Andreea Mantea, enervată de liderul băieților din casa Puterea Dragostei! „Nu mă interesează scuzele”

Tensiunile dintre concurenți s-au dus, dar acum vin în prim-plan socotelile cu moderatorul emisiunii. Liderul băieților din casa Puterea Dragostei a călcat-o pe coadă pe Andreea Mantea. Ce i-a reproșat prezentatoarea și cum s-a jucat tânărul cu nervii ei?

Andreea Mantea, enervată de liderul băieților din casa Puterea Dragostei

Discuțiile neîncetate între concurenți au părăsit platoul, cel puțin pentru începutul ediției. Acum, liderul băieților se pare că simte din plin titulatura sa și nu respectă regulile. Este vorba chiar de Livian, revenit recent în competiție. Acesta nu pare că a venit cu gânduri pașnice, ci mai degrabă să mai agite puțin apele deja învolburate de fosta relație pe care a avut-o și de trecutul Biancăi Comănici. Din păcate, faptele lui arată că-și dorește eliminarea cu orice preț. Recent, a reușit să o enerveze la culme pe Andreea Mantea, după ce a făcut uitată o pedeapsă care-i revenea unui concurent cu care el se înțelegea bine.

Amintim că Philip a fost pedepsit pentru felul în care s-a purtat cu Berna, iubita lui. Acesta nu a avut un comportament adecvat, iar regulile casei arată că trebuie să executecondițiile impuse de lider pentru a fi iertat. „Doamna Andreea, când sunt jurat dau pedepse…atât. Eu nu am fost aici, am fost în altă casă. A, ba da, i-am zis pedeapsa, dar am fost la baie și am uitat. Îi dau mâine, ca să nu întrerup. Se dau și pentru jigniri așa…? Normal e de datoria mea, dar nu m-am gândit”, a mărturisit Livian.

„Voi vă instigați unii pe alții”