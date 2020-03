Puterea Dragostei Live Video, pe Kanal D – Ediția de duminică, 15 martie

Emisiunea Puterea dragostei de pe Kanal D este difuzată sâmbătă și duminică de la 16:00 la 19:00, iar de luni până vineri de la 11:00 la 17:00. Este prezentată de Andreea Mantea și se află la al doilea sezon.

Cine e fata care apare în videoclipul lui Jador de la Puterea Dragostei! Nimeni nu se aștepta la asta. Jador a scos mai multe videoclipuri în ultima perioadă, iar în acestea apar concurenți de la Puterea Dragostei. Într-unul dintre ultimele videoclipuri ale lui Jador apare o fată necunoscută, care nu e nici dansatoare, nu a apărut nici la Puterea Dragostei.

Robert Ionescu, fostul concurent de la Puterea Dragostei, care este partenerul ei în videoclipul lui Jador a fost întrebat de mulți fani cine este fata.

Frumoasa brunetă apare însă la un moment dat într-un live al lui Robert Ionescu, unde acesta o prezintă ca fiind stewardeză. Tânăra povestește că tocmai s-a întors din Qatar și că nu se teme de epidemia de coronavirus.

De când a apărut în videoclipul lui Jador, bruneta mărturisește că e recunoscută de fanii manelistului, care îi spun că arată bine și o plac.

Ella a plecat de ceva timp de la Puterea Dragostei și a specificat că este învoită din show pentru a-și rezolva niște probleme medicale. Între timp însă, fanii emisiunii cred că Ella se află în România pentru Jador și că acesta nu-i mai permite să se întoarcă la Puterea Dragostei. Gurile rele spun că artistul i-a interzis Ellei să se întoarcă la emisiune. Aceiaşi bârfitori susţin că solistul nu suportă să o vadă pe protagonista noastră în preajma altor bărbaţi şi că i-ar fi cerut să rămână în ţară şi să iasă în oraş rar şi doar cu fete.

„Prieteni dragi, v-am spus că Ella este prietena mea. Avem o relaţie specială, e adevărat, dar nu suntem împreună şi nu am dreptul să-i interzic ceva. Şi chiar dacă am fi format un cuplu, tot nu aş fi avut eu dreptul să-i dictez să facă sau nu ceva. Ea este o femeie matură, ştie ce este mai bine pentru ea şi acţionează doar cum îi spune conştiinţa. Cum să-i interzic să se întoarcă la Puterea Dragostei? Asta e cea mai mare aberaţie pe care am auzit-o în ultima vreme şi, credeţi-mă, am auzit multe… Iar dacă vorbim despre gelozie, da, recunosc, sunt un bărbat gelos, dar Ella nu este iubita mea aşa că nu am de ce să fiu gelos sau, mai bine zis, să-mi exteriorizez gelozia (râde) „, a declarat Jador pentru kfetele.ro