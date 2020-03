Andreea Mantea amenință mai mulți concurenți de la Puterea Dragostei. Ce decizie a luat vedeta Kanal D

Mai mulți concurenți de la „Puterea Dragostei” sunt pe punctul de a fi descalificați. Anunțul a fost făcut de Andreea Mantea, prezentatoarea show-ul matrimonial. Vizați de descalificare sunt: Roxana, Turcu și Ella.

Dacă una dintre concurente, și anume Ella, a cerut permisiunea de a merge la doctor în țară, prezentând dovada medicală, Roxana a plecat și s-a făcut nevăzută.

„Ella măcar a trimis foaie de la doctor, are o justificare. Înțeleg că are treburi personale, dar două zile sunt suficiente. O să luam atitudine și o să începem chiar cu Roxana. Am senzația că oricum nu se mai întoarce. Ideea este cât se poate de simplă, nu putem să ne batem joc”, a declarat prezentatoarea Andreea Mantea.