Puterea Dragostei Live Video, pe Kanal D – Ediția de duminică, 1 martie

Emisiunea Puterea dragostei de pe Kanal D este difuzată sâmbătă și duminică de la 16:00 la 19:00, iar de luni până vineri de la 11:00 la 17:00. Este prezentată de Andreea Mantea și se află la al doilea sezon.

Vestea a picat ca un trăsnet: A murit într-un cumplit accident. Andreea Pirui este în doliu. Ea a aflat că vărul ei a murit într-un groaznic accident rutier. Vestea a primit-o în timp ce se afla la filmări. Spiritele erau extrem de agitate la filmări când Andreea Pirui a apăru plângând. Fetele au întrebat-o ce a pățit.

”A murit un văr în accident. Avea 28 de ani”, a spus Andreea Pirui, cu o voce stinsă.

După ce a plâns zile întregi din cauza lui Andy, Andreea Oprica a fost adusă cu picioarele pe pământ de către prietenii săi virtuali.

Ieri, concurenta de la Puterea dragostei a dezvăluit cu lacrimi în ochi că a ajuns în depresie și că a luat și pastile pentru a trece mai ușor peste perioada grea.

Plușica de la Puterea Dragostei vorbește în premieră despre imaginile cu ea la videochat. Aceasta reacționează după ce pe conturile de socializare au început să apară imagini cu ea la videochat. Fosta concurentă spune că își asumă imaginile, că a fost decizia ei și că nu trebuie să dea nimănui socoteală pentru ceea ce face cu viața ei.

”E viața mea, sunt alegerile mele și mi le asum. Nu-mi voi cere scuze, deși știu că toată lumea mă judecă. Da, fac videochat, sunt singură acolo, nu mă atinge altcineva, nu mă prostituez, nu joc în filme pentru adulți. Am început recent să fac asta și probabil că la un moment dat mă voi opri. Oamenii cei mai apropiați mie știu, așa că nu am de ce să mă ascund. Acum locuiesc cu iubitul meu, vrem să ne întemeiem o familie, am vorbit despre asta iar planurile noastre nu se vor schimba doar pentru că cineva a vrut să facă public această poveste”, a declarat Plușica în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.