Bianca și Livian de la Puterea Dragostei părăsesc emisiunea? Andreea Mantea, în lacrimi

Ediție fără precedent la Puterea Dragostei! Declarațiile lui Livian au cuprins pe toată lumea și au adus lacrimi din partea tuturor oamenilor aflați pe platoul de filmare. Ce i-a spus BIancăi și ce a decis? Tinerii pleacă împreună sau separat din Turcia? Mantea nu s-a mai putut abține și a izbucnit și ea în plâns.

Livian și Bianca au fost unul dintre cele mai controversate cupluri care au călcat în casa Puterea Dragostei. Din păcate, nu trecutul tulbur al tinerei i-a distanțat, ci alte probleme care au luat naștere în urmă cu câteva luni. Fiul lui Nelson Mondialu’ a surprins cu declarațiile sale extrem de emoționante care au reușit încă de la primele cuvinte să smulgă lacrimile unei case întregi.

Concurentul a explicat cum a decurs totul în relația cu Bianca, ce i-a plăcut din această emisiune, care a fost scopul lui acolo, iar mai apoi și-a rugat fanii să nu-și mai îndrepte voturile către el. Andreea Mantea nu s-a mai putut abține și a plâns cot la cot cu tinerii îndrăgostiți, rugându-i ulterior să mai revină asupra deciziei și să răzgândească. Din păcate pentru cei care urmăreau show-ul iubirii doar pentru acesta, decizie este luată – aventura lui de la Kanal D este pe final.

Andreea Mantea

„Așa m-am hotărât! Să vă zic ce simt. Eu sunt aici, vă spun că atunci când am venit la emisiune, chiar în prima zi, am venit cu simțul că am ceva de demonstrat. Dacă viața m-a pus aici, înseamnă că m-a pus cu un scop, la început m-am împotrivit și am luat-o pe o cale care nu mi-era scrisă, apoi am prins drag de Bianca, dar tot n-am înțeles care e scopul meu. Asta mi-a adus ceartă peste tot, așa că am avut un gând să renunț. După despărțire știți că am rugat să plec acasă, dar iar parcă ce mi-a zis că trebuie să mai rămân, nu eram conștient. Am rămas, iar într-o zi primesc un telefon de la ea în care-mi spunea ce a apărut pe internet. Eu nu m-am gândit la mine, m-am gândit la ea. O văd că zilele astea a fost mai puternică, mie de asta mi-a fost frică, să nu clacheze, ăsta a fost scopul meu. M-a trimis Dumnezeu să trimit iubrire cuiva care avea nevoie. Chiar dacă nu ești împreună cu o persoană, trebuie să știi să faci și să dorești binele. Așa am simțit eu înautrul meu cea mai mare satisfacție vreodată. Noi suntem despărțiți până la urmă, de data asta nu mai am nicio îndoială”

Livian