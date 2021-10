Cum a ajuns, de fapt, Andreea Mantea să pozeze în Playboy. A fost cea mai mare dezamăgire pentru tatăl vedetei

Andreea Mantea este una dintre cele mai cunoscute și apreciate vedete de televiziune din România, însă drumul către succes a fost unul anevoios, spune bruneta. De ce a fost nevoită să facă pictorialul în Playboy.

Andreea Mantea nu are nevoie de niciun fel de prezentare. Vedeta se bucură de o carieră fulminantă în televiziune și are un băiețel care reprezintă centrul universului său. Frumoasa brunetă a trecut prin multe obstacole pentru a deveni femeia care este astăzi.

Prezentatoarea de la Kanal D a mărturisit faptul că dintotdeauna și-a dorit să devină actriță și să studieze Teatru și Film, dar tatăl ei nu a lăsat-o să facă acest lucru. Pentru a se răzbuna pe părintele ei, Andreea Mantea s-a înscris la o agenție de modele și a încercat să prindă orice contract ajungea la ea.

„Eram atât de supărată pe tata că nu m-a lăsat să dau la Teatru și Film, încât tot ce apărea prin agenția de modele, că era reclamă, film, emisiune, și tot ce ținea de televizor, mă duceam. Mă duceam peste tot, nu țineam cont.

Și când a apărut acest casting pentru această emisiune, m-am dus. Ce nu am știut însă, oamenii care au fost acolo încă trăiesc și pot confirma, eu nu am știut că va trebui să pozez în Playboy.

„Și am zis că eu nu vreau, eu am venit la televizor să apar să îl enervez pe tata, eu nu vreau să pozez. «Păi scrie în contract.» Și scria, într-adevăr. Am vrut să mă duc să îmi pun un picior în ghips ca să nu pozez.

Oamenii ăia erau ditamai echipa și mi-au spălat creierul și îi lăsam pentru că mie îmi convenea, era încă o palmă pe care i-o dădeam tatălui meu.”, a mai povestit Andreea Mantea.”, a mărturist Andreea Mantea.