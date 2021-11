De unde a pornit conflictul dintre Christian Sabbagh și soția lui. Ce vrea să facă vedeta Kanal D (exclusiv)

Christian Sabbagh ajungea, din cauza soției sale, la Poliție. Cei doi formează un cuplu de mulți ani, astfel că mulți au fost surprinși în momentul în care s-a aflat că a existat un conflict între aceștia. Iată că s-a aflat tot ce s-a întâmplat în noaptea în care vedeta Kanal D a dat declarații în fața autorităților.

Ce s-a întâmplat între Christian Sabbagh și soția lui, de fapt

Christian Sabbagh, prezentatorul de la Kanal D, își dorește să meargă în instanță după incidentul care a avut loc în familia lui pe 1 octombrie. Acesta este de părere că declarația în baza căreia s-a trezit cu un ordin de protecție nu a fost completată de soția lui, ci doar semnată.

„Nu sunt un procesoman, dar nici nu pot lăsa lucrurile așa cum s-au scris ele în ultima vreme, în fața opiniei publice. Pe scurt, refuz varianta în care lumea mă știe drept un soț agresor, așa cum unii poate sunt tentați să creadă. Nu vreau să dovedesc altceva decât adevărul celor întâmplate și ca atare i-am cerut avocatului meu să deschidem căile legale în acest caz în care cred că s-a sărit calul în ceea mă privește!”, a spus el pentru impact.ro.

„A existat o simplă neînțelegere”

De asemenea, vedeta de la Kanal D a explicat de unde a pornit conflictul din familia sa. Christian Sabbagh a mărturisit că între el și soția lui, Iulia, a existat o simplă neînțelegere. Acesta nu ar fi vrut să îi ofere telefonul partenerei sale, iar de acolo lucrurile au degenerat.

„A existat o simplă neînțelegere între mine și Iulia care a pornit de la ceartă banală între soți. Ea era nervoasă pentru că i s-a părut că primesc tot felul de mesaje pe Facebook de la nu știu ce admiratoare. Mi-a cerut telefonul, eu nu am vrut să i-l dau. Mi-a zis că dacă nu i-l dau sună la Poliție, eu nu am crezut-o și uite așa ne-am trezit cu Poliția la ușă. Ba ne-am dus și la secție, unde am dat separat declarații o vreme.”, a mai zis el.

Christian Sabbagh, noi dezvăluiri despre conflictul dintre el și soția lui

Mai mult, starul de la Kanal D a negat faptul că între el și soția lui ar fi avut loc scene violente. Christian Sabbagh a mărturisit că, după ce a respectat ordinul de protecție timp de câteva zile, i-a cerut explicații partenerei sale.

„Recunosc, nu am citit cu atenție ce am semnat, fiindcă pur și simplu vroiam să plec de la Poliție. Însă am înțeles că nu am procedat corect atunci când polițistul m-a anunțat, după ce am semnat, că nu voi putea locui cu soția și copiiii mei, următoarele cinci zile, fiindcă se eliberase un ordin de restricție la adresa mea, timp de cinci zile. Am respectat cu atenție ordinul, și după ce instanța l-a anulat, i-am cerut detalii soției. De la ea am aflat că nu ea completase cu mâna sa rubrica în baza căreia se eliberase ordinul, aceea legată de producerea unor scene violente. Iulia a recunoscut doar semnătura ca fiind a ei. Ca atare, am cerut ulterior o copie după acest document și abia acum când l-am primit pot acționa legal. Voi vedea care dintre cei doi polițiști, un bărbat și o femeie, care au audiat-o pe soția mea în seara cu pricina, și-au permis să aplice altfel legea decât scrie la carte. Voi cere expertize grafologice și apoi voi acționa în instanță doar contra angajatului respectiv. Nu am nicio treabă cu întreaga Secție sau cu Poliția, ca instituție! Și nu, nu voi cere nici daune morale. Vreau doar să aflu cine și-a permis să inventeze povești.”, a adăugat vedeta de la Kanal D.

„Nu sunt un om violent”

Christan Sabbagh își dorește să afle adevărul cu privire la ce s-a întâmplat în momentul în care soția lui, Iulia, a dat declarații.