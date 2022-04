Topul salariilor din fotbal. Sumele încasate de jucătorii din cele mai puternice campionate din Europa sunt mereu subiect de interes și controverse. Banii vehiculați în aceste întreceri interne sunt la valori enorme în comparație cu alte campionate, inclusiv Liga 1. Cristiano Ronaldo este unul dintre cei mai bogați sportivi ai lumii, dar startul portughez e depășit de alți fotbaliști în actualul top al salariilor.

Topul salariilor din fotbal

Topul salariilor din fotbal. Marile campionate ale lumii generează venituri atât de mari, încât își permit să ofere și recompense materiale pe măsură majorității fotbaliștilor care evoluează în ele. Unul dintre secretele la care fanii doresc să aibă acces este și nivelul câștigurilor starurilor sportului cu balonul rotund.

Publicația Planetfootball a făcut un clasament al celor mai bine plătiți fotbaliști din lume, în funcție de campionatul în care joacă. Astfel, liderul acestei ierarhii este argentinianul Lionel Messi. Starul de la PSG primește un salariu brut de 62,9 milioane de euro pe an.

Messi e urmat tot de un jucător al lui PSG, Neymar, care este remunerat cu 55,64 de milioane de euro anual. De altfel, noua campioană a Franței deține primele zece locuri ale acestui clasament, în Hexagon, la mare distanță de salariile primite de jucătorii altor echipe.

Cine îl depășește pe Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo este liderul topului salariilor, însă doar în Premier League, cu 31,86 milioane de euro anual. El nu ocupă decât locul 4 în clasamentul general european. Și asta, pentru că portughezul este întrecut de fostul său coleg de la Real Madrid, Gareth Bale. În ciuda faptului că e în conflict și cu clubul, dar și cu suporterii Los Blancos, galezul încasează anual suma de 33,6 milioane de euro.

Kylian Mbappe, poate cel mai bine cotat jucător al momentului, este abia al treilea în topul salariilor de la PSG și al cincilea în cel general, cu „doar” 31,68 de milioane de euro. El este urmat în ierarhia europeană de Eden Hazard (Real Madrid), cu 30,9 milioane de euro pe an

În afară de Ronaldo, mai primesc salarii uriașe în Premier League și Kevin De Bruyne (Manchester City) , 24,75 milioane de euro pe an, dar și portarul lui Manchester United, David De Gea, 23,2 milioane de euro pe an. În topul salariilor din Bundesliga și Italia, conduc Robert Lewandowski (Bayern Munchen), care primește 22,7 milioane de euro pe sezon, respectiv Paulo Dybala (Juventus), cu „doar” 13.36 milioane de euro pe an.

În Serie A se acordă, de altfel, cele mai mici salarii dintre cele cinci cele mai puternice campionate din Europa. „Urmăritorii” lui Dybala în topul salariilor din Italia sunt colegii săi de la Juventus, Dusan Vlahovic, cu 12.8 milioane de euro pe an și Wojciech Szczesny, cu11.88 milioane de euro.