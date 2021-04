Protest masiv la Glasgow Rangers, echipa lui Ianis Hagi. Decizia e radicală, conducerea e furioasă

Protest neașteptat la Rangers, echipa din care face parte fiul regelui fotbalului românesc. Ce decizie radicală a fost luată? Conducerea e extrem de furioasă în urma evenimentelor recente.

Situație incredibilă la echipa din care face parte Ianis Hagi. Fiul regelui fotbalului românesc dispare de pe rețelele de socializare în urma boicotului lui Rangers din Scoția. Formația tânărului sportiv român a anunțat că va boicota toate rețelele de socializare preț de o săptămână în semn de protest față de abuzurile din mediul online și atacurile rasiste care își fac apariția din ce în ce mai des în spațiul virtual.

Campioana Scoției este îngrijorată de abuzurile zilice la care sunt supuși majoritatea jucătorilor sau antrenorilor din clubul în cauză și face o mutare disperată și tranșantă. „Am stabilit o întâlnire cu reprezentanții Facebook și Instagram pentru a le transmite îngrijorările noastre referitoare la acest aspect.

Vorbind cu mai multe cluburi din Marea Britanie, am constatat că aceste probleme sunt peste tot, iar toată lumea își pierde răbdarea cu lipsa de acțiune din partea rețelelor sociale”, a transmis Rangers, într-un comunicat.

Cei din urmă au mai precizat că boicotarea rețelelor se va întinde pe o săptămână, începând din cursul zilei de joi, de la ora 21:00 a României. Subliniem că toți jucătorii și antrenorii au fost de acord cu această măsură.

„Mai exact, suntem ingrijorati de insultele rasiste pe care jucatorii nostri trebuie sa le suporte zilnic si credem ca, desi social media poate fi o platforma pozitiva si sanatoasa pentru comunicare, exista fara indoiala ingrijorare ca nivelul urii scapa acum de sub control”, se arata pe site-ul clubului din Glasgow.

„Nu pot să-mi descriu în cuvinte echipa. Sunt aici de 3 ani și a fost o călătorie infernală. Nu am fost mereu sus, dar nu am decât aplauze pentru jucătorii mei. Au jucat astăzi cu maturitate, cu control, cu stil și cred că am marcat 3 goluri incredibile. Am făcut acest loc o fortăreață în campionat și jucătorii sunt la un nivel înalt în acest moment. Acest club a fost jos și s-a întors în ultimii 10 ani. Eu am făcut parte din ultimii 3, dar vă pot spune că am simțit afecțiunea și susținerea fanilor și știu prin ce au trecut”

Steven Gerrard