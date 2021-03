Protese masive AUR anunțate în România: „Ridicarea de urgenţă a tuturor restricţiilor ilegale”

AUR anunță că o să protesteze azi în fața sediilor prefecturilor din toată țara, dar și în Piața Universității din Capitală, urmând a cere și demisia premierului României, Florin Cîțu, dar și a secretarului de stat MAI, Raed Arafat, dar și ridicarea ”de urgență” a restricțiilor împotriva noului coronavirus.

Tot AUR a mai susţinut că Guvernul perpetuează un „climat de psihoză generalizată (…) România” şi că se încalcă în mod “constant” drepturile şi libertăţile cetăţeneşti.

Conform comunicatului, „AUR denunţă (…) încălcarea constantă a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti săvârşită cu complicitatea întregii clase politice, măsurile dictatoriale care proiectează pedeapsa colectivă asupra tuturor românilor, consideraţi infractori, lipsa cu desăvârşire a unor politici publice coerente cu măsuri profilactice anti-COVID-19, sugrumarea agenţilor economici şi dezastrul la care a ajuns mediul de afaceri; tirania mediatică prin care se promovează vaccinuri experimentale cu complicitatea presei, dubla măsură abordată în aplicarea sancţiunilor”.

De altfel, Florin Cîțu a vorbit în această dimineață despre noile restricții anti-Covid-19, precum și despre protestele care au avut loc la final de weekend. Conform acestuia, fiecare român are dreptul la opinie, atâta timp cât se respectă legea și măsurile sanitare.

„Românii pot să protesteze, atât timp cât nu încalcă legislația în vigoare (…) Dreptul de a avea o opinie, în România, rămâne. Avem opinii diferite.

Pentru mine este foarte important să continue campania de vaccinare, să găsim cele mai bune măsuri pentru a-i ajuta pe români (…) Oamenii trebuie să respecte legea, toţi trebuie să respectăm legea. Îi înţeleg pe români că după un an de zile au obosit. Toţi am obosit. Ne luptăm cu pandemia de un an de zile şi am făcut toate eforturile (…)

Eu sunt gata să stau la masă cu oricine pentru a-i ajuta pe români în această perioadă dificilă”, a spus premierul Florin Cîţu, înainte de a participa la ședința Biroului Executiv PNL.