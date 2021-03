George Simion, prima reacție după ce Maia Morgenstern a fost amenințată. E sau nu vina AUR?

Ceea ce ar putea deveni scandalul momentului îi are ca personaje principale pe Maia Morgenstern și Alianța AUR. Sau cel puțin așa a reieșit din postările actriței pe Facebook. Totul ar fi plecat de la un email primit de la un anume Andrei Ilarie.

Scandalul iscat de email-ul primit pe adresa Teatrului Evreiesc de Stat a luat amploare pe rețelele de scoializare. Se pare că totul ar fi plecat de la reacția actriței Maia Morgenstern la o afirmație în glumă făcută de un oficial. Acesta, se pare, făcea parte din Alianța AUR, iar email-ul a venit ca urmare a acestei altercații dintre actriță și respectivul oficial AUR. Imediat după publicarea conținutului acelui email, liderul AUR, George Simion a dat o decalrație. În respectiva declarație dezice partidul pe care-l conduce de personajul misterios, Andrei Ilarie.

Actrița a reacționat dur la email-ul primit pe adresa teatrului, printr-o postare la adresa celui care l-a trimis. Amenințările cu moartea, chiar fictive, ar trebui luate în serios, au sfătuit-o internauții pe rețelele de socializare pe actriță. După publicare conținutului email-ului, actrița a mers mai departe, povestind care a fost altercația cu oficialul, presupus a fi membru AUR:

”Concret, am fost invitată oficial la o întrunire pentru directori de teatre și instituții publice de cultură, sub genericul: Vocea teatrului licean bucureștean. Lucru mare, oficiali. Chestiuni importante la ordinea zilei. Ajung cu câteva minute mai devreme. Directori, consilieri, reprezentanți… Pășesc zâmbitoare către colegii mai mari, să-i salut, să le dau binețe. Și iată ce-mi aud urechile: „Hai s-o facem așa, jid…” – ooops, eu n-am voie să scriu cuvântul acela (că-mi șterge FaceBook postarea), este permisă doar pronunțarea…Am încremenit

Ce-ați spus? Răspunsul a venit promt, relaxat: „Hai, nu te mai supăra. Am spus așa în glumă…” Nu, nu pot să nu mă supăr! Nu când îl pronunță oameni de cultură. Nu când este pronunțat într-un cadru oficial. Și nimeni n-a părut deranjat. În afară de mine, căci am ajuns, normal, să mă simt eu deplasată că m-a lovit o scîrbă fără margini. Nu. Nu accept! E grav. E urât. Sunt rănită. Tremur”, a scris Maia Morgerstern.