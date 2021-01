Propunerea Nadiei Comăneci pe care Ion Iliescu a refuzat-o vehement. Ce i-a cerut gimnasta, de fapt

Nadia Comăneci și Bart Connor au făcut nunta în România, în vremea când Ion Iliescu era președinte. Nunta acesteia din primăvara lui 1996 a fost un eveniment grandios care a făcut furori.

Propunerea Nadiei Comăneci pe care Ion Iliescu a refuzat-o vehement

Amintim că ceremonia religioasă a avut loc la celebra mănăstire Cașin din București, iar petrecerea a avut loc la Palatul Snagov. La acest eveniment au au luat parte multe celebrități din România, dar și 80 de cupluri din Statele Unite ale Americii. Nașii care au organizat mare parte din eveniment au fost Dana și Adrian Năstase. Acesta era atunci premierul României.

Dar se pare că Nadia Comăneci nu și-a ales întâmplător nașii la acel moment, cu toate că nu familia lui Adrian Năstase a fost prima sa opțiune.

”Cred că Nadia ar fi vrut ca Ion iliescu să fie naș, iar noi am fost a doua alegere, pentru că Iliescu, evident, nu a vrut lucrul ăsta. Cred că Nadia într-un fel voia să facă un fel de reconciliere cu zona politică de aici, după plecarea ei. Eu m-am bucurat pentru că o admiram, soția mea la fel”, a povestit Adrian Năstase recent, invitat la emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D.

Nadia Comăneci ar fi vrut ca Ion Iliescu să o cunune

În plus, într-un interviu Nadia Comaneci a spus că ar fi vrut să fie cununată de Ion Iliescu, deoarece acesta era atunci președintele României.

”Am încercat să-l rugăm pe președintele de atunci Ion Iliescu să ne ajute la această ceremonie de căsătorie. Eu am insistat să facem nunta aici, am spus că asta este țara mea și nu pot să nu fac aici o nuntă, fiindcă poporul ar crede că am trădat această țară făcând nunta acolo. Am încercat să-l convingem inițial pe Ion Iliescu să ne cunune, dar nu era căsătorit la biserică și atunci nu se putea. Ilie Năstase mi-a dat ideea cu Adrian Năstase”, a declarat Nadia Comaneci intr-un interviu.

Mai mult decât atât, în cartea autobiografică ”Scrisori către o tânără gimnastă”, Nadia Comaneci, care acum are vârsta de 59 de ani , are câteva pasaje în care povesește despre nunta sa.

„Cununia în sine a fost ieşită din comun. Soţia lui Adrian umpluse biserica de flori şi începuse să cânte muzica. O veche tradiţie populară spune că mirele sau mireasa se pot călca pe picior, şi cine va călca va decide în casă. Eu l-am tot călcat pe picior şi când am făcut-o pentru prima dată m-a întrebat ce se întâmplase. E prea târziu, i-am şoptit în glumă, de acum o să am ultimul cuvânt”, a povestit Nadia în cartea sa.